Lotto: Dritter Solosechser in Folge - Steirer gewinnt 1 Million Euro

Joker Jackpot mit 362.000 Euro im Burgenland geknackt

Wien (OTS) - Zum dritten Mal hintereinander gab es am vergangenen Sonntag einen Lotto Solosechser. Nach den beiden Volltreffern in Oberösterreich war diesmal ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus der Steiermark mit den "sechs Richtigen" erfolgreich. Er bzw. sie spielte - in der Oststeiermark - einen Lotto Normalschein mit nur einem Tipp - und der passte genau. Der Solosechser schlägt sich mit exakt einer Million Euro zu Buche.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es um einen Jackpot, und der wurde zweimal geknackt. Ein Oberösterreicher und ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleplattform win2day.at abgegeben hat, gewinnen jeweils mehr als 112.000 Euro.

2 Netto-Monatsgehälter zusätzlich gewinnen

Wer Lotto spielt und Hitradio Ö3 hört, kann mit etwas Glück zwei Netto-Monatsgehälter zusätzlich gewinnen, denn Lotto verÖ3facht jetzt das Gehalt von Spielteilnehmern. Von 9. bis 27. September 2013, jeweils von Montag bis Freitag, hat man zweimal täglich die Chance dazu. Nähere Infos sowie die Anmeldung für das Gewinnspiel (bis zum 25. September) gibt es unter www.win2day.at/lotto.

Joker

Ein mit mehr als 362.000 Euro gefüllter Jackpot stand am Sonntag beim Joker auf dem Spiel, und der wurde von einem Spielteilnehmer aus dem Burgenland geknackt. Seine Quittung war die einzige mit der richtigen Zahlenkombination, und dazu war auch das "Ja" angekreuzt.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8.9.2013:

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 112.075,10 142 Fünfer zu je EUR 937,10 255 Vierer+ZZ zu je EUR 182,60 5.961 Vierer zu je EUR 36,80 6.382 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 92.888 Dreier zu je EUR 4,20 238.573 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 2 3 6 14 18 30 Zusatzzahl: 44

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8.9.2013:

1 Joker zu EUR 362.219,50 14 mal EUR 7.700,00 94 mal EUR 770,00 1.075 mal EUR 77,00 10.652 mal EUR 7,00 108.072 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 2 1 2 3 2 0

