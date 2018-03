Erinnerung: Einladung zum Pressegespräch der Österreichischen Ärztekammer

Landmedizin: Ärztliche Versorgung sichern!

Wien (OTS) - Die medizinische Versorgung auf dem Land ist in Bedrängnis. Immer weniger junge Mediziner sind bereit, eine Landarztstelle zu übernehmen. Leiten Politik und Sozialversicherungen nicht konkrete Maßnahmen ein, dann ist mit gröberen Problemen zu rechnen. Im Vorfeld der Nationalratswahlen hat die Bundeskurie Niedergelassene Ärzte in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) die maßgeblichen Kandidaten aller Parteien in den Bundesländern befragt, inwieweit sie Forderungen zur Sicherung der Landmedizin unterstützen.

Aus diesem Anlass lädt die Österreichische Ärztekammer zu einem Pressegespräch.

Thema:

Landmedizin: Ärztliche Versorgung sichern!

Termin:

Mittwoch, 11.9.2013; 10.30 Uhr

Teilnehmer:

- Dr. Artur Wechselberger, Präsident der Österreichischen Ärztekammer - Dr. Gert Wiegele, Obmann Bundessektion Allgemeinmedizin, stv. Obmann Bundeskurie Niedergelassene Ärzte

Ort:

SKY Cafe.Restaurant.Bar

Steffl Department Store

Kärntner Straße 19

1010 Wien

Einladung zum Pressegespräch der Österreichischen Ärztekammer



Die medizinische Versorgung auf dem Land ist in Bedrängnis. Immer

weniger junge Mediziner sind bereit, eine Landarztstelle zu

übernehmen. Leiten Politik und Sozialversicherungen nicht konkrete

Maßnahmen ein, dann ist mit gröberen Problemen zu rechnen. Im

Vorfeld der Nationalratswahlen hat die Bundeskurie Niedergelassene

Ärzte in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) die maßgeblichen

Kandidaten aller Parteien in den Bundesländern befragt, inwieweit

sie Forderungen zur Sicherung der Landmedizin unterstützen.



Aus diesem Anlass lädt die Österreichische Ärztekammer zu einem

Pressegespräch.



Thema:

Landmedizin: Ärztliche Versorgung sichern!



Teilnehmer:

- Dr. Artur Wechselberger, Präsident der Österreichischen

Ärztekammer

- Dr. Gerd Wiegele, Obmann Bundessektion Allgemeinmedizin, stv.

Obmann Bundeskurie Niedergelassene Ärzte



Datum: 11.9.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

SKY Cafe.Restaurant.Bar

Kärntner Straße 19, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der Österreichischen Ärztekammer

Mag. (FH) Teresa Pöttinger

Tel.: (+43-1) 513 18 33 - 12