BSO-Präsident Wittmann gratuliert den Schützinnen und Schützen zu 6 Medaillen bei der Armbrust-EM

Wien (OTS) - Dreimal Gold und dreimal Silber konnten die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler bei der Armbrust-EM im heimischen Innsbruck auf ihrem Konto verbuchen. Für BSO-Präsident Wittmann eine sensationelle Ausbeute: "Ich freu mich über diese unglaublich erfolgreiche Heim-Europameisterschaft der Schützen. Bereits am ersten Wettkampftag durften wir über Gold des Frauenteams im Matcharmbrust-Bewerb und zusätzlich über Silber von Franziska Peer und Manuel Moser in den Einzelbewerben jubeln. Dass sich unsere Schützinnen und Schützen damit noch nicht zufrieden gaben, zeigt von großem Siegeswillen und Kampfgeist. So erlebten wir am Tag darauf erneut einen Sieg der Damen im Teambewerb und am Abschlusstag als Krönung Doppelgold von Franziska Peer. Ich gratuliere allen Beteiligten!

