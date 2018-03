Just Press to Play Hero! : Playboy Fragrances schreibt mit seinem dynamischen Duft-Duo Heldengeschichte

Paris (ots/PRNewswire) - In einer Welt, in der ALLES möglich scheint, in der Fantasie Wirklichkeit wird, entsteht im Schatten der Nacht eine neue Generation von Helden: Super sexy, absolut cool und unschlagbar verführerisch.

Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier : http ://www.multivu.com/mnr/61946-super-playboy-new-fragrance-body-care

SUPER Campaign : Heldengeschichten in TV und online

Ein aufregendes Flirt-Abenteuer über den Wolken? Mit Super Playboy ist Alles möglich. Die aktuelle TV-Kampagne begleitet das sexy Helden-Duo auf eine heisse Glamour-Party hoch über den Dächern der Stadt. Der perfekte Ort um atemberaubende Verführungskräfte freizusetzen - die Rettung der Welt kann warten! Regie im Super Spot führte Paul Middleditch. Der mehrfach ausgezeichnete Filmemacher ist für seine humorvollen Werbespots bekannt und geniesst international grosses Ansehen. Als Meister der Special Effects erschafft Middleditch immer wieder visuell fesselnde Geschichten. 2012 wählte ihn "Best Ads on TV" zum Nr. 1 Werbefilm-Regisseur. Seine Arbeiten für führende Jugendmarken sind legendär.

Der TV-Spot zu Super Playboy For Him folgt dem smarten Super Playboy auf eine Party, bei der der verführerische Held seinen Röntgenblick nutzt, um hübsche Frauen genau unter die Lupe zu nehmen, als ihm plötzlich ein männlicher Partygast ins Visier gerät. Am Ende trifft er auf ein heisses Super Bunny - genauso cool und verführerisch wie er.

Ihre sexy Verführungskräfte stehen im Mittelpunkt des SUPER PLAYBOY FOR HER TV-Spots. Die anziehende Heldin hat mit ihren kinetischen Kräften bei den Männern leichtes Spiel und rettet die wilde Party vor der Polizei. Als sie an der Bar ihren Super Playboy erblickt, gibt sie dem Satz "Lass uns woanders hingehen" eine völlig neue Bedeutung, denn schon saust das Helden-Duo davon zu einer einsamen Insel. Was könnte wohl noch alles passieren? PRESS TO PLAY!

Online

Dabei sein bei der Super Action? Kein Problem! Auf iamsuperplayboy.com wird der User selbst zum Held und kann eine eigene Website anlegen, um aufregende Online-Abenteuer zu erleben. Just Click to Play! Mit erfundenem Lebenslauf, verrückten Zeitschriftenreportagen und irren Interviews werden PLAYBOY Fans zu echten Verführungshelden. Einfach die Facebook-Seite von PLAYBOY FRAGRANCES besuchen und schon geht das Super GAME los!

