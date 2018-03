Österreichs beliebtestes Springreitturnier in der Arena Nova

Wieder über 30.000 Reitsportbegeisterte in Wiener Neustadt erwartet

Bad Fischau (OTS) - Das internationale Springreitturnier "CSI *** Arena Nova" findet 2013 vom 3. bis 6. Oktober statt. Dass dieses Event heuer bereits zum 16 Mal "über den Hallenboden geht" und über 30.000 Besucherinnen und Besucher anzieht, hat gute Gründe: Die Kombination der Messe "APROPOS PFERD", internationalem Spitzensport und Showprogramm ergänzen sich nicht nur, sondern bietet Pferdefreunden alles was das Herz höher schlagen lässt.

Internationaler Spitzensport - es geht um Weltranglisten-Punkte und 150.000.- Euro

Die Eckdaten des Turniers wissen zu beeindrucken: 19 Nationen, 250 Pferde und Springreit-Stars wie Publikumsliebling Hugo Simon, der Schweizer Rekordinternationale Beat Maendli, oder auch die Vorjahres-Siegerin des Großen Preises von Niederösterreich Janne Friederike Meier, Mitglied der deutschen Olympia-Mannschaft, werden am Start sein. So freundschaftlich, wie die Begegnungen der internationalen Spitzensportler außerhalb der Reitbahn auch sind, im Parcours schenken sie sich nichts - es geht um wichtige Weltranglisten-Punkte und insgesamt wird an diesen Tagen ein Preisgeld von 150.000.- Euro ausgeschüttet.

Von den Stars von morgen bis zum Großen Preis von Niederösterreich

Ab Donnerstag des 3. Oktober 2013 lassen die Hufe der Turnierpferde den Boden der Halle beben. Zunächst werden die jungen Pferde (6 bis 7jährig) im Parcours vorgestellt. Die Pony Tour, bei der die besten jungen Pony-Reiterinnen Österreichs gegeneinander antreten, sorgt ab Freitag für ausgelassene Stimmung in der Halle. Höhepunkt ist der große Preis von Niederösterreich am Sonntag, 6. Oktober 13.30 Uhr, bei dem Hindernisse mit einer Höhe von 1.50m überwunden werden müssen. Im entscheidenden Stechen am Sonntagnachmittag, das über Sieg oder Niederlage entscheidet, geht es dann um die Zeit. Eines ist sicher - auch heuer wird es wieder eine oder einen glücklichen Sieger geben.

Erlebnis für Publikum und Sportler

Turnier-Veranstalter Michael Rösch: "An diesem Wochenende wird die Arena Nova in Wiener Neustadt reitsportliches Zentrum Österreichs sein. Wir wollen den internationalen Reiterinnen und Reitern beste Bedingungen bieten. Ich kann versprechen, dass aufgrund des tollen Publikums dieses Wochenende den Sportlern eine bleibende Erinnerung sein wird."

Der Eintritt zum Turnier ist im Eintrittspreis zur Messe inkludiert. Das Team rund um den Turnier-Veranstalter Michael Rösch freut sich auf die Besucherinnen und Besucher. Medienvertreter sind herzlich willkommen - für Foto- und Filmmöglichkeiten ist gesorgt!

Weitere Informationen:

http://www.csi-arenanova.at

Rückfragen & Kontakt:

Werner Kaizar, Telefon: 0660/5708157