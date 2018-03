Favoriten: Schau "85 Jahre Naturfreunde Fotogruppe 10"

Foto-Ausstellung im Waldmüller-Zentrum: 11.9. bis 3.10.

Wien (OTS) - Freizeit-Lichtbildner aus dem 10. Bezirk gründeten im Frühjahr 1928 die "Naturfreunde Fotogruppe Favoriten" (auch bekannt als "Foto-Klub NF 10"). Seit nunmehr 85 Jahren besteht der Verein und das heurige Jubiläum wird mit einer Ausstellung mit dem Titel "85 Jahre NF 10 - The best of..." gefeiert. Eine Auswahl künstlerischer Fotoarbeiten der 17 Klub-Mitglieder ist im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) von Mittwoch, 11. September, bis Donnerstag, 3. Oktober, zu bewundern. Eröffnet wird die Schau am Mittwoch, 11. September, um 19.00 Uhr, durch einen Vertreter des Bezirkes. Der Eintritt zur Vernissage ist frei. Alle Bilder in dieser Schau erhielten Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Foto-Wettbewerben. Porträts und Landschaftsansichten beeindrucken den Betrachter gleichermaßen wie Tieraufnahmen und Architekturmotive (zirka 70 Fotografien in Farbe und Schwarz/Weiß im Format 30 x 40). Die Ausstellung ist jeweils am Dienstag und Donnerstag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr offen. Der Zutritt ist gratis. Auskünfte: Telefon 0660/464 66 14 (Sekretariat ARGE "Kultur 10").

Die "Naturfreunde"-Fotokünstler richten die Jubiläumsschau in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" aus. Mehr Informationen über den Foto-Klub (nächste Zusammenkünfte im Vereinslokal in der Friedrich-Knauer-Gasse 2 in Favoriten, zukünftige Projekte, u.a.) gibt Obmann Erich Schwingenschlögl per E-Mail:

erich.schwingenschloegl@chello.at. Für Fragen zu nachfolgenden Kultur-Terminen im "Waldmüller-Zentrum" ist das ARGE-Team via E-Mail erreichbar: waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Naturfreunde Fotogruppe Favoriten

(Foto-Klub NF 10):

www.fotoklubnf10.at

NF 10-Obmann Erich Schwingenschlögl:

www.erichsfotoecke.at

Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10":

www.wien-favoriten.at

