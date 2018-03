"WOCHENENDE" - das neue Magazin in den "Salzburger Nachrichten"

Salzburg (OTS) - Ab 19. Oktober erscheint die neu konzipierte Samstagsbeilage "WOCHENENDE" der "Salzburger Nachrichten". "Als erste Tageszeitung Österreichs bringen die 'Salzburger Nachrichten' ein Magazin von politischer und gesellschaftpolitischer Brisanz und Bedeutung", erklärt Manfred Perterer, SN-Chefredakteur.

In noch mehr Kommentaren, Analysen, Reportagen und Interviews beschäftigen sich die "Salzburger Nachrichten" im "WOCHENENDE" mit brisanten Themen, die die Menschen bewegen. Zusätzlich wird auf den 24 Großformatseiten ein breites Spektrum an Freizeitthemen aufgegriffen. Von Reisen, Wohnen, Mode und Essen bis hin zu Rätsel, Tiere und Garten - interessante Inhalte, die für Spannung und Entspannung am Wochenende sorgen. Das neue "WOCHENENDE" bündelt zeitnahe, aktuelle Magazingeschichten sowie Kommentare am Samstag.

Testen Sie die "Salzburger Nachrichten" ab der ersten Ausgabe des neuen "WOCHENENDE" 8 Wochen täglich um nur Euro 8,-

