Rollenbilder in Beruf und Familie

Online-Umfrage für junge Menschen

Bregenz (OTS/VLK) - Das Land Vorarlberg, der Kanton Graubünden und das Fürstentum Liechtenstein führen gemeinsam das Interreg-Projekt "betrifft: Rollenbilder" durch und wenden sich dabei in einer Online-Umfrage an junge Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren. Die Frage lautet: "Was hältst du von Rollenbildern in Beruf und Familie?". "Für unsere Bemühungen um Gleichbehandlung und Chancengleichheit der Geschlechter wünschen wir uns ein möglichst breites Feedback im Rahmen dieser Umfrage", sagt Landesrätin Greti Schmid.

Die Teilnahme an der Online-Befragung (www.rollenbilder.org) ist bis Mitte Oktober 2013 möglich. Die Befragung bezieht sich auf Themen wie Einstellungen, Rollenbilder, Rollenverhalten und Wunschvorstellungen für die Zukunft. Die Fachhochschule St. Gallen in Kooperation mit dem Sozialforschungsinstitut D. Baumgartner, Zürich, wurde mit der Durchführung beauftragt.

Neben der Online-Befragung wird im kommenden Jahr eine Öffentlichkeitskampagne zur Sensibilisierung durchgeführt und eine interaktive Wanderausstellung zum Thema Rollenbilder in der Arbeit, der Kultur, der Bildung und der Gesundheit gezeigt. Zudem wird eine Vortragsreihe für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen angeboten. Das gesamte Projekt dauert bis Dezember 2014.

