Interbrand begrüßt Ildikó Kovács und Andreas Koch im Interbrand Team

Berlin/Köln (ots) - Ab September verstärken Ildikó Kovács als neuer Strategy Director und Andreas Koch als Client Service Director die Interbrand Büros in Köln und Berlin.

Ildikó Kovács wird in Ihrer Funktion als Strategy Director für die strategische Markenführung und Markenentwicklung verschiedener Kundenprojekte bei Interbrand verantwortlich sein. Zuvor war sie bei Magyar Telekom, der marktführenden ungarischen Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, sehr erfolgreich als Director Marketing & Corporate Communications tätig.

Vor Ihrem Einstieg bei Magyar Telekom arbeitete Ildikó Kovács bei der E.ON SE in Düsseldorf als Vice President Corporate Brand und leitete zuvor die Unternehmens- und Markenkommunikation von E.ON in Ungarn, wo sie unter anderem für die Einführung der Marke E.ON in Ungarn verantwortlich war. Weitere Stationen Ihre Karriere umfassen die langjährige Verantwortung für führende Entertainment Brands wie Warner Bros., Sony Pictures und Disney in Ungarn bei InterCom cPlc., sowie die Mitwirkung bei der Einführung der Marke Burger King in Ungarn.

Ihr außerordentlicher Erfahrungsschatz und ihre Kompetenz im Bereich Brand Strategy und Marketing Communications spiegeln sich in Preisen wie dem CSR Award Hungary, dem Golden Drum Grand Award 2012 und in mehreren EFFIE Awards wider.

Andreas Koch, wird als Client Service Director das Berliner Interbrand Team ergänzen. Gemeinsam mit Mario Schwary, Associate Creative Director 3D in Berlin sowie Christian Beckstein, Digital Design Director in Köln wird er für den Aufbau und die Weiterentwicklung des Standortes Berlin als 3D- und Digital-Kompetenz-Hub verantwortlich sein.

Er kommt von der Mutabor Design GmbH in Hamburg, wo er für die Leitung und das Business Development der Brand Identity Unit verantwortlich war. Dort betreute er unter anderem Projekte wie das globale Redesign der Marken Audi, Clariant und Bundesliga.

Seine beruflichen Stationen vor seinem Einstieg bei Mutabor Design waren bei der Landor Associations GmbH und bei der KMS Team GmbH, wo er für die Leitung von zahlreichen Brand Identity Projekten, insbesondere o2 und Lamborghini, zuständig war. Lange Zeit arbeitete Andreas Koch auch als freiberuflicher Berater in Hamburg, Zürich und München.

Andreas Koch wurde für seine Kompetenzen bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter z. B. Adam, Art Directors Club, Cannes Lions, Deutscher Designer Club, Designpreis der BRD sowie diverse iF Design und Red Dot Awards.

Wir freuen uns sehr über die neuen Chancen, die sich mit Andreas Koch und Ildikó Kovács für die strategische und kreative Arbeit bei Interbrand ergeben.

