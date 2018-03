EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA bestätigt Absicht für Re-IPO

Kapitalmaßnahmen

09.09.2013

Die in dieser Ad-hoc Mitteilung enthaltenen Information sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) bestimmt.

UNIQA bestätigt Absicht für Re-IPO

Re-IPO noch in 2013 geplant

Zielgröße für Emissionsvolumen bei 700 - 800 Millionen Euro, abhängig von Marktgegebenheiten

Investmentbanken wurden bereits mandatiert

Ausgabe neuer Aktien soll die Kapitalbasis stärken und den Streubesitz signifikant erhöhen

Wie bereits in der Vergangenheit kommuniziert, bestätigt UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA" oder "Gesellschaft") die Absicht, neue Aktien im Rahmen einer "Re-IPO"-Transaktion anzubieten.

UNIQA beabsichtigt, das Re-IPO noch 2013 durchzuführen, und hat für die geplante Transaktion die Deutsche Bank, Morgan Stanley und Raiffeisen Centrobank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert. Barclays, Berenberg und UBS wurden als Co-Bookrunners mandatiert. KBW agiert als Berater von UNIQA. Die Zielgröße für das Emissionsvolumen der geplanten Transaktion liegt bei 700 Millionen Euro bis 800 Millionen Euro, ist aber natürlich von den Marktgegebenheiten abhängig.

Andreas Brandstetter, CEO von UNIQA, zur heutigen Veröffentlichung: "Wir haben uns auf diesen Schritt sorgfältig vorbereitet und eine neue, klare Konzernstruktur ohne nennenswerte Minderheitenanteile geschaffen. UNIQA ist heute für jeden Investor transparent und leicht verständlich. Das geplante Re-IPO wird ein zentraler Meilenstein für UNIQA. Durch die angestrebte Öffnung gegenüber den Aktienmärkten wird sich auch die Identität des Unternehmens weiter positiv verändern, und wir können damit unter anderem unser langfristiges Wachstum absichern.?

UNIQA beabsichtigt, abhängig vom Marktumfeld und der Genehmigung durch den Vorstand und den Aufsichtsrat, noch in 2013 neue Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung anzubieten. Damit soll die Kapitalbasis gestärkt werden, um die Umsetzung des Strategieprogramms UNIQA 2.0 fortzusetzen und um strategische Flexibilität für das weitere Wachstum zu haben.

Das geplante Re-IPO sieht die Ausgabe von neuen Aktien an neue und bestehende Aktionäre vor. Dadurch wird eine signifikante Erhöhung des Streubesitzes der Gesellschaft erwartet. Die bestehenden Kernaktionäre von UNIQA (siehe Fußnote) werden sich voraussichtlich dazu verpflichten, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben, würden aber auch nach dem Re-IPO einen Mehrheitsanteil halten. Die neuen Aktien werden voraussichtlich privaten und institutionellen Investoren in Österreich im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie internationalen institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die neuen Aktien sollen im Amtlichen Handel der Wiener Börse notieren, wo auch die bereits bestehenden UNIQA Aktien notieren. Das genaue Angebotsvolumen und der exakte Zeitplan einer möglichen Transaktion hängen vom vorherrschenden Marktumfeld ab.

UNIQA 2.0: Eine klare, langfristige Strategie

UNIQA startete im Sommer 2011 eine langfristige strategische Repositionierung der Gesellschaft und setzt dieses Strategieprogramm seitdem konsequent um -UNIQA 2.0. Das Programm basiert auf fünf Pfeilern:

1. Die Kundenanzahl von 7,5 Millionen in 2010 auf 15 Millionen bis zum Jahr 2020 verdoppeln: UNIQA betreute Ende Juni 2013 rund 9 Millionen Kunden. 2. Konzentration auf das Kernversicherungsgeschäft in einem stabilen Marktumfeld in Österreich und in der Wachstumsregion CEE: Verkauf der Mannheimer Gruppe, Verkauf von Medien- und Hotelbeteiligungen, Übernahme der EBRD-Minderheitenanteile in CEE (Kroatien, Ungarn und Polen)

3. Umsetzung von vier Schwerpunktprogrammen

- UNIQA Österreich: Profitabilität durch Restrukturierung steigern - Raiffeisen Versicherung: Produktivität erhöhen

- UNIQA International: Profitables Wachstum in CEE

- Risk/Return-Profil: wertorientiertes Asset/Liability Management, starke und nachhaltige Kapitalbasis und attraktive Dividendenpolitik

4. Die Eigenkapitalbasis stärken: Vereinfachte Konzernstruktur ohne wesentliche Minderheitenanteile und Vorbereitungen für das Re-IPO

5. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 2012 bis 2015 um bis zu EUR 350 Millionen Euro steigern: UNIQA erzielte im 1. Halbjahr 2013 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 197 Millionen Euro (inklusive 51 Millionen Euro Gewinn durch den Verkauf der Hotelbeteiligungen), im Vergleich zu 107 Millionen Euro im 1. Halbjahr 2012.

Zusätzliche Informationen über UNIQA sind in einer Unternehmenspräsentation von UNIQA enthalten, die auf der Webpage von UNIQA Insurance Group AG (www.uniqagroup.com) im Bereich Investor Relations unter Publikationen / Präsentationen abrufbar sind.

http://www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investorrelations/publikationen/praesentationen/Praesentationen.de.html

Fußnote: Die Kernaktionäre der UNIQA Insurance Group AG sind in der Zurechnung der Stimmrechte nach dem Börsegesetz Raiffeisen Zentralbank Österreich AG ("RZB"), Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung ("Austria") und Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung ("Collegialität"). RZB hält aktuell indirekt über BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H., RZB Versicherungsbeteiligung GmbH und UQ Beteiligung GmbH 45,28%, Austria direkt und indirekt über Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 44,10% und Collegialität direkt 3,34% der ausgegebenen Aktien von UNIQA Insurance Group AG.

Rechtliche Hinweise

Da sich die Ziele von UNIQA 2.0 auf noch nicht abgeschlossene Zeiträume beziehen und auf Grundlage von Einschätzungen über in der Zukunft liegende ungewisse Ereignisse und Aktivitäten gesetzt wurden, beinhalten sie naturgemäß wesentliche Unsicherheiten. Aufgrund dieser Unsicherheiten werden die Ziele vielleicht nicht erreicht werden, und es ist möglich, dass die tatsächliche Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2015 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2012 wesentlich von den UNIQA 2.0-Zielen abweicht. Das gilt auch für das Ziel, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um bis zu 350 Millionen Euro im Vergleich zu 2012 zu verbessern.

Diese Mitteilung dient Marketingzwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien (die "Aktien") der UNIQA Insurance Group AG (die "Gesellschaft") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein allfälliges Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein allfälliges öffentliches Angebot von Wertpapieren der UNIQA Insurance Group AG erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis eines gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes zu erstellenden und zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere von UNIQA Insurance Group AG sollte nur auf Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts erfolgen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren von UNIQA Insurance Group AG in Österreich stattfinden, wird ein Prospekt gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt werden, der unverzüglich nach Billigung durch die Finanzmarktaufsicht veröffentlicht werden und bei UNIQA Insurance Group AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Vienna oder auf der Webseite von UNIQA Insurance Group AG (www.uniqagroup.com) kostenfrei erhältlich sein wird.

Emittent: UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien Telefon: 01/211 75-0 Email: investor.relations @ uniqa.at WWW: http://www.uniqagroup.com Branche: Versicherungen ISIN: AT0000821103 Indizes: WBI, ATX Prime Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

