Bundeskanzler Faymann: Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen ist wichtiger Faktor für soziale Sicherheit

Angebot an qualitätsvollen Betreuungsplätzen für unsere Kinder verbessern - Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann will das Angebot an guten Kinderbetreuungsplätzen weiter ausbauen. "Soziale Sicherheit heißt auch, dass es einen Kinderbetreuungsplatz gibt, wenn man einen braucht", betonte Faymann am Sonntag anlässlich des Festes der Kinderfreunde zum Tag des Kindes im Kindergarten Sonnenland am Laaerberg. ****

Die Kinderbetreuungsplätze müssen "qualitativ hochwertig sein und die Fähigkeiten von Kindern bestmöglich fördern", erklärte Faymann. Von 2014 bis 2017 sollen 100 Millionen Euro pro Jahr in Kinderbetreuungsplätze investiert werden, erinnerte Faymann an den Ministerrats-Beschluss vom Juni 2013.

Die Regierung habe gemeinsam in Sachen Kinderbetreuung schon einiges weitergebracht. So sind in den letzten fünf Jahren durch die Anstoßfinanzierung der Bundesregierung und die Ko-Finanzierung der Länder knapp 50.000 Kinderbetreuungsplätze und mehr als 11.000 neue Arbeitsplätze in der Kinderbetreuung geschaffen worden. "Es muss aber noch mehr getan werden", betonte Faymann. "Das Angebot muss stimmen, damit die Eltern wirklich nach ihren Bedürfnissen wählen und entscheiden können - und nicht bloß nach den örtlichen Gegebenheiten", sagte Faymann. (Schluss) kg/up

