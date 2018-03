Mikl-Leitner: Sicherheitspolitischer Offenbarungseid der SPÖ bei Syrien-Krise

Schaden angerichtet – Braucht jetzt klares, offizielles Bekenntnis der SPÖ zur Neutralität – Kleinreden von halber Million verfolgter Christen in Syrien beschämend

Wien, 8. September 2013 (ÖVP-PD) "Die Positionen der SPÖ zur immer dramatischer werdenden Situation in Syrien sind konfus und beschämend", so Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, angesichts des Angebots des SPÖ-Verteidigungsministers Klug an die USA, bei Bedarf österreichische Soldaten nach Syrien zu entsenden. "Ich appelliere an die SPÖ, endlich das Ergebnis der Volkbefragung zu akzeptieren und die Neutralität Österreichs nicht zu unterwandern", erinnert Mikl-Leitner daran, dass sich 60 Prozent der Bevölkerung für die Beibehaltung der Wehrpflicht ausgesprochen haben. "Das war auch ein überwältigendes Bekenntnis zu einem eigenständigen, neutralen Österreich, für das die Wehrpflicht einen der wesentlichen Grundpfeiler bildet", so die Innenministerin: "Es ist völlig konfus, dass die SPÖ in einer international derart sensiblen Krisensituation unsere Neutralität über Bord wirft. Österreichische Soldaten sind allein der UNO anzubieten. Der Schaden ist bereits angerichtet, daher braucht es jetzt zumindest ein klares, offizielles Bekenntnis der SPÖ zu einem eigenständigen, neutralen Österreich." ****

Zur aktuellen Diskussion um die Aufnahme von Christen aus dem Krisengebiet meint Mikl-Leitner: "Wir haben von Anfang an betont, dass niemand wegen seiner Religionszugehörigkeit ausgeschlossen wird, sondern dass wir jenen Flüchtlingen Schutz bieten wollen, die besonders schutzbedürftig sind. Das sind grundsätzlich Frauen und Kinder und verfolgte religiöse Minderheiten – und im Falle Syriens sind das nun einmal vor allem auch Christen. Derzeit sind bereits eine halbe Million syrische Christen auf der Flucht. Dass sich tausende Kilometer entfernt im sicheren Österreich nun vor allem die SPÖ und die Grünen damit bemerkbar machen, diese besondere Gefährdung von Christen in Syrien kleinzureden, ist beschämend."

