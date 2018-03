AVISO: Einladung zum Bundeslandtag mit Maria Fekter in Oberösterreich

Finanzministerin am Montag, 9. September, im Gespräch mit Unternehmern und Mitarbeitern in Oberösterreich – Betriebsbesuche

Linz, am 8. September 2013 (ÖVP-PD) Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen recht herzlich zum Besuch von Finanzministerin Maria Fekter in Oberösterreich ein. Fekter besucht am Montag, gemeinsam mit regionalen ÖVP-Funktionären den Bauernmarkt in Kirchdorf sowie Betriebe und deren Mitarbeiter, um sich über deren Anliegen und Probleme zu informieren. ****

Das Programm von Finanzministerin Fekter am 9. September:

Verteilaktion am Bauernmarkt - Zeit: 09:00 Uhr, Ort: 4560 Kirchberg an der Krems

Betriebsbesuch Mondi Packaging GmbH - Zeit: 10:00 Uhr, Ort:

Steyrtalstraße 9, 4594 Grünberg

Unternehmer-Stammtisch - Zeit: 11:30 Uhr, Ort: Kaiblinger Kogel

Betriebsbesuch Jeld Wen Türen GmbH (DANA - Zeit: 14:15 Uhr, Ort:

Gleinkerau 70, 4585 Spital am Phyrn

