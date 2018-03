FP-Mahdalik: Weitere Steuermillionen für Mahü-Neu wären kriminell

Haben SPÖ und Grüne das Geld abgeschafft?

Wien (OTS) - Bürgermeister Häupl will zwar mit einer saftigen Grundsteuererhöhung weiter an der Belastungsschraube drehen, lässt aber seine offenabr völlig ahnungslose Stellvertreterin Vassilakou mit dem Skandal-Projekt Mariahilfer Straße-Neu weiter Geld verbrennen. "Über 2 Mio. Euro hat sich Rot-Grün das hirnlos geplante und miserabel umgesetzte Prestigevorhaben bisher kosten lassen, das weitere Herumdoktern mit Minimundus-FUZO inklusive rasender Rad-Rambos wird sich garantiert mit weiteren 1,5 Mio. Euro zu Buche schlagen", warnt der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik.

Für die von SPÖ und Grünen provozierte Lärm- und Abgashölle in den umliegenden Bereichen liegen keine Lösungsvorschläge am Tisch, vordringlich ist für Häupl und Vassilakou, dass die Rad-Rowdys weiter durch die FUZO brettern dürfen. "Ein paar Bankerln werden da nicht helfen, Radfahrer haben in einer Fußgängerzone einfach nichts verloren", betont Mahdalik.

Die FPÖ spricht sich daher weiter für die Wiederherstellung des Zustandes vor dem rot-grünen Anschlag auf Östereichs größte Einkaufsstraße aus. Die Mahü ist deswegen so erfolgreich geworden, weil sie von Rot-Grün bis vor wenigen Monaten in Ruhe gelassen worden ist. Wenn SPÖ und Grüne nun mit geballter Inkompetenz Umsatzrückgänge, Arbeitsplatzabbau, Steuergeldverschwendung und Anrainerbelastung in einem Aufwaschen sicherstellen wollen, ist das fast schon kriminell", meint Mahdalik. (Schlus)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

0664/1307815