Wien ist weltweit beste Stadt für junge Menschen

Wien (OTS) - Die amerikanische Website "list25.com" hat Wien vor kurzem zur "Best City For Young People To Live In" gekürt. Der zweite Platz ging an New York. Unter den zehn besten Städten finden sich u.a. Melbourne, Vancouver, Paris oder Dubai.

"Mehr als ein Viertel aller WienerInnen ist jünger als 26 Jahre. Alleine im Bereich der MA 13 (Jugend&Bildung) widmen sich über 1000 engagierte MitarbeiterInnen der Aufgabe, jungen Menschen in unserer Stadt die bestmöglichen Angebote und Serviceleistungen zu bieten. Dafür investieren wir jährlich rund 40 Millionen Euro. Diese Leistung auf internationalem Topniveau macht sich bezahlt. Junge Menschen in Wien wissen, dass sie auf ihre Stadt zählen können ", so der Wiener Jugendstadtrat Christian Oxonitsch.

Das zeigt auch die Begründung zur Top-Plazierung Wiens. So heißt es auf list25.com: ""The City of Dreams" or "The City of Music" has almost everything young people would probably be looking for in a city. It's history, culture, economy, environment, and just the fact that it's the most livable city in the world clinches the #1 spot."

(Übersetzung: ""Die Stadt der Träume" oder "Stadt der Musik" bietet beinahe alles, was sich junge Menschen von einer Stadt wünschen. Wiens Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Umwelt und einfach die Tatsache, dass es die lebenswerteste Stadt der Welt ist, bringt den ersten Platz.")

Verschiedene Studien - ein Ergebnis: Wien ist top

list25.com wurde von David Pegg und Syed Balkhi gegründet, als diese sich auf dem Campus einer Universität in Florida ein Zimmer teilten. Die Erstellung der einzelnen Listen beruht auf den subjektiven Einschätzungen der jeweiligen AutorInnen. Das vorliegende Ergebnis mit Wien auf Platz 1 gleicht aber einer langen Reihe wissenschaftlicher und ökonomischer Studien.

So belegte Wien in der am 4.12.2012 veröffentlichten internationalen "Mercer-Studie zur städtischen Lebensqualität" zum vierten Mal in Folge Platz 1. Auch bei anderen Kriterien wie bei Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit ist Wien als "Smart City" weltweit führend. Dank der hohen Lebensqualität und Leistbarkeit wurde Wien 2012 in einem von der britischen Gesellschaft QS erstellten Ranking als weltweit fünftbeste Stadt für Studenten eingestuft.

