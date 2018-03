Strache: Grundsteuer - SPÖ-Gebührenwalze fährt ungebremst weiter

Bürgermeister der Schmerzen holt zum nächsten Schlag aus

Wien (OTS) - Nachdem sein "Machtwort" beim Debakel Mariahilfer Straße-Neu ungehört verhallt ist, konzentriert sich Bürgermeister Häupl wieder auf seine Kernkompetenz "Bevölkerung aussackeln" und will nun die Grundsteuer in die Höhe schnalzen. "Mit seiner roten Gebührenlawine, die jede Wiener Familie mit 550 Euro im Jahr zusätzlich belastet, hat er aber ohnehin schon weit über 300.000 Menschen in die Armut getrieben", kritisiert der Wiener FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache.

Er hat gemeinsam mit seiner seit Jahr und Tag völlig indisponierten SPÖ-Finanzstadträtin Brauner trotz Rekordbelastungen das Kunststück zu Wege gebracht, gleichzeitig Rekordschulden in der Höhe von 5 Mrd. Euro anzuhäufen. Offenbar hat sich Häupl aber das Ziel gesetzt, mit weiteren Steuererhöhungen bis 2015 über 400.000 Menschen in Wien arm zu machen. "Der Bürgermeister der Schmerzen sollte jedoch besser seine wildgewordene Stellvertreterin Vassilakou einbremsen statt den Wiener Steuerzahler wie einen Christbaum abzuräumen", fordert Strache. (Schluss)otni

