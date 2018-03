AVISO: LAJUNA - Du hast die Wahl!

Wien (OTS) - Bereits zum fünften Mal wird bei der "LAJUNA - Lange Nacht der Jugendarbeit" wieder gerockt, getanzt, kreativ gearbeitet, diskutiert und gefeiert. Am Freitag, den 20. September, wird ab 18 Uhr an über 50 Locations in ganz Wien - in Parks, Jugendtreffs und auf der Straße - die gesamte Palette des Bildungs- und Freizeitangebotes der Wiener Kinder- und Jugendarbeit präsentiert. Aber nicht nur das: Wählen und alles, was man dazu wissen sollte, ist heuer der aktuelle Schwerpunkt - vor allem für jugendliche ErstwählerInnen.

Das ganze hippe Programm in allen 23 Bezirken findet sich auf www.lajuna.at.

Hinkommen, mitwählen und mitfeiern ist angesagt!

Rückfragen & Kontakt:

Michael Höflinger

MA 13 - Fachbereich Jugend

Tel: 01 4000-84371

E-Mail: Michael.Hoeflinger @ wien.gv.at

www.bildungjugend.wien.at



Mag. Florian Weis

Mediensprecher StR Christian Oxonitsch

Telefon: 01 4000-81440

E-Mail: florian.weis @ wien.gv.at