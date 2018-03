Juraczka ad Häupl: Belastungstipps für den Bund statt Arbeit für Wien

Bürgermeister sollte lieber Ordnung im eigenen Haus machen

Wien (OTS) - "Während die Wienerinnen und Wiener unter der politischen Geisterfahrt seines Wiener Koalitionspartners und ständigen Gebührenerhöhungen leiden, gibt Bürgermeister Michael Häupl wieder einmal Tipps im bundespolitischen Bereich", so ÖVP Wien-Obmann Stadtrat Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion auf die Aussagen Häupls in der Tageszeitung "Österreich".

"Die von Häupl erhobene Forderung nach Erhöhung der Grundsteuer ist der übliche Ruf der Sozialdemokratie nach mehr Belastungen und ein Angriff auf all jene, die sich selbst etwas erarbeitet haben", so Juraczka

Gegenwärtig besonders ärgerlich sei, dass der Wiener Bürgermeister sich "einmal mehr als Zwischenrufer der Bundespolitik" betätige, während Probleme in Wien ungelöst bleiben.

"Gebührenwahnsinn, Rekordarbeitslosigkeit, Höchstverschuldung und durch den Koalitionspartner verantwortetes verkehrspolitisches Chaos - Häupl hätte genug Möglichkeit, sich in Wien zu proflieren. Die Wiener wollen nämlich einen Bürgermeister, der sich um unsere Stadt kümmert und nicht einen, der sich lediglich als Zwischenrufer der Bundespolitik betätigt", so Juraczka abschließend.

