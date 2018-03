Wochenende: Straßenfeste machen Umleitung der Linie 2 nötig

Fest in der Josefstädter Straße und Ottakringer Kirtag

Wien (OTS) - Am Freitag, den 13. September 2013, findet in der Josefstädter Straße ein Straßenfest statt. Die Josefstädter Straße wird während der Veranstaltung zwischen Albertgasse und Landesgerichtsstraße gesperrt. Von ca. 9 Uhr bis Betriebsschluss wird die Straßenbahnlinie 2 deshalb in beiden Fahrtrichtungen über die Linie 46 zur Endstation Ottakring bzw. zur Ringstraße umgeleitet. Die gewohnten Haltestellen des 2ers zwischen dem Ring und Ottakring können deshalb nicht eingehalten werden.

Ottakringer Kirtag: Linie 2 in Fahrtrichtung Ottakring umgeleitet

Ab Samstag ist die Josefstädter Straße zwar wieder befahrbar, allerdings findet an diesem Wochenende, 13. bis 15. September, auch der Ottakringer Kirtag in der Ottakringer Straße statt. Deshalb wird die Straßenbahnlinie 2 Samstag und Sonntag in Fahrtrichtung Ottakring ab der Station Blindengasse über Lerchenfelder Straße - Thaliastraße - Sandleitengasse zur Endstation Ottakring umgeleitet. In Fahrtrichtung Friedrich-Engels-Platz ist die Linie 2 wie gewohnt unterwegs.

