ORF III mit einem Doku-Montag zum Schwerpunkt "Spekulation" mit Dirk Müller im Interview

Wien (OTS) - Am Doku-Montag, dem 9. September 2013, gestaltet ORF III einen Schwerpunktabend rund um das Thema Geld und Spekulation. Fragen zu Wirtschaftsphänomenen, zu Entwicklung und Einfluss des Geldes, zu Finanz- und Realwirtschaft sowie ein exklusives Interview mit "Mr. Dax" Dirk Müller stehen auf dem Programm.

Um 20.15 Uhr bietet die Dokumentation "Wenn Blasen platzen" einen Einblick in das Innenleben der Weltwirtschaft. Die Entstehung von Blasen und die darauffolgenden Crashs werden genauer unter die Lupe genommen. Dazu berichtet die Dokumentation von der kleinen norwegischen Stadt Vik, die aufgrund der Komplexität der Weltwirtschaft Bankrott ging.

Anschließend erzählt "Geld macht Geld" von Manfred Corrine um 21.15 Uhr die Geschichte des Geldes von den kleinen Metallscheiben über bedrucktes Papier bin hin zur Plastikkarte. Es ist aber nicht nur der Mensch, der das Geld im Laufe der Zeit verändert hat - das Geld prägt auch uns: Die Dokumentation thematisiert den Einfluss, den das Geld auf uns hat.

Antwort auf viele brennende Fragen rund um die Finanz- und Wirtschaftsthemen gibt um 22.10 Uhr ein anerkannter Finanzexperte:

Dirk Müller alias "Mr. Dax" steht ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs Rede und Antwort: Was erwartet uns im kommenden Jahr sechs der Finanz- und Wirtschaftskrise? Warum steht uns eine Eurokrise 2.0 ins Haus? Was kann die Europäische Union tun, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln? Und welche Möglichkeiten hat der einzelne Bürger, sein bescheidenes Vermögen abzusichern?

"Mit den Sparpaketen kommen wir in Europa an den Rand der Demokratie." So rechnet Dirk Müller mit der EU und deren Institutionen in Sachen Krisenmanagement ab. Billionen für Bankenrettung, ein Heer Arbeitslose und eine stagnierende Wirtschaft. Europa stand schon einmal besser da. Mit dem Euro habe sich Europa ins Abseits manövriert und eine Angriffsfläche für die Finanzmärkte im internationalen Wirtschaftskrieg geschaffen. Auch im Hinblick auf die EU-Institutionen plädiert er für eine deutliche Dezentralisierung zum Wohle der Vielfalt der Regionen in Europa.

Um 23.10 Uhr zeigt ORF III eine Podiumsdiskussion zum Thema "Wie viel Finanzwirtschaft braucht die Realwirtschaft?" vom Forum Alpbach 2013. ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs diskutiert mit Wolfgang Eder (Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG), Ingrid Hengster (Vorstandsvorsitzende der Royal Bank of Scotland Deutschland), Theodor Waigel (ehemaliger deutscher Finanzminister) und Robert Misik (Journalist und Autor).

