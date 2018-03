ORF SPORT + mit den Highlights vom Casino Grand Prix in Kammer-Schörfling

Am 9. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 9. September 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Casino Grand Prix in Kammer-Schörfling um 20.15 Uhr und vom World Triathlon der Herren in Kitzbühel um 21.40 Uhr.

Die Casino Grand Prix Serie powered by muki geht in die Entscheidung. Das Finale steht am zweiten September-Wochenende in Kammer-Schörfling auf dem Programm. Zuletzt gewann in Schärding Dieter Köfler auf Glock's Zyrano im Stechen vor Gerfried Puck (Balou Blom) und Staatsmeisterin Alice Janout (Wodka Lime). Nina Brand, die im Stechen bis zum Abwurf beim letzten Sprung auf Siegeskurs lag, verteidigte mit Platz fünf und gesamt 260 Punkten die Führung in der Casino-Gesamtwertung vor Dieter Köfler (245) und Titelverteidiger Mario Bichler (220 Punkte).

