TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Das große Zittern der Tierheime", von Liane Pircher

Wenn sich Tieraufnahmen binnen weniger Jahre verdoppeln, muss dieser Entwicklung auch Rechnung getragen werden.

Innsbruck (OTS) - Ein dickes Minus, weniger Erbschaften und immer mehr tierische Neuzugänge: Das Dilemma der Tierheime spitzt sich zu.

Dass die finanzielle Lage des Tierschutzvereines für Tirol und seiner Heime keine einfache ist, weiß man schon länger. So prekär wie jetzt war sie aber noch nie. Umso bemerkenswerter ist es, wenn Tirols oberste Tierschützerin Inge Welzig - eigentlich in Pension - nun laut ruft: "Helft uns, die Lage ist ernst!" Man muss nicht schwarzmalen, um zu sehen, dass es ums Eingemachte geht: Ein Minus von 750.000 Euro lässt sich nicht so einfach wegstecken. Selbst nicht mit den vielen treuen Spendern des Vereines.

Dass die Tierschützer sich nun auf die Förderpflicht der Gemeinden berufen, ist ihr gutes Recht. Schließlich sind diese dazu verpflichtet, für Fund- und Verwahrtiere aufzukommen. Neue Subventionen der Gemeinden allein kitten das Loch aber nicht. Deshalb wird man intensiv über einen Förderschlüssel, der dem tatsächlichen Aufwand der Heime entspricht, reden müssen. Dafür muss sich der Verein aber auch gefallen lassen, dass man genau auf die finanzielle Lage schaut. Ein Herz für Tiere haben, ist eine, ein effizientes Finanzsystem zu führen, die andere Sache. Fakt ist, dass die Tierschützer mit einer immer größer werdenden Zahl ausgesetzter, verwahrloster Hunde, Scheidungskatzen, exotischer Schlangen, Kaninchen aus Messiehaushalten und Co. konfrontiert sind. In unserem Kulturkreis haben wir uns einen helfenden Umgang mit Tieren in Not angewöhnt. Wenn wir diesen beibehalten wollen, muss eine bessere Lösung her, als dass eine Inge Welzig in leidenschaftlich geführter Eigenregie Kreditgeber aufreißt. Zudem geliehenes Geld eine höchst wackelige Basis ist. Ansonsten muss man über Folgen und begrenzte Kapazitäten reden. In anderen Ländern, in anderen Heimen heißt das:

einschläfern. Daran mag in Tirol wohl keiner denken.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610