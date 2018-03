Faymann begrüßt Schwarzenegger im Bundeskanzleramt

Schwarzenegger "Ich gratuliere Werner für die großartige Arbeit"

Wien (OTS/SK) - Heute, Samstag, den 7.September, trafen Arnold Schwarzenegger und Bundeskanzler Werner Faymann zum wiederholten Male zu einem Gespräch zusammen. Besprochen wurden Themen der Umwelt-, sowie der Energiepolitik, der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und der Wirtschaftsstandort Österreich. "Ich gratuliere Werner für die großartige Arbeit", sagte der Hollywood-Star, der auf die Frage, warum er den Bundeskanzler unterstütze festhielt, dass er nicht an Parteipolitik denke, sondern, "wer macht den besten Job". ****

Mit Bundeskanzler Werner Faymann wolle er "über wichtige Dinge, wie Umweltverschmutzung und Energiepolitik" diskutieren aber er macht auch darauf aufmerksam wie wichtig es ihm sei sich "Zeit für ein gutes Wiener Schnitzel und einen Kaiserschmarrn" zu nehmen.

"Ich freue mich, dass Arnold Schwarzenegger wieder einmal zu Gast in Österreich ist", betonte Werner Faymann und dankte seinem Gast, dass er "überall in der Welt so ein toller Botschafter für Österreich ist".

Der ehemalige kalifornische Gouverneur kommt gerade von Dreharbeiten zu seinem neuen Action-Film "The Expendables 3" und ist "froh wieder in der Heimat, in Österreich, zu sein". "Ich möchte dir für diese Einladung in das wunderschöne Wien herzlich danken", sagte Schwarzenegger gegenüber dem Bundeskanzler. (Schluss) dm

