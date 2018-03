Bundeskanzler Werner Faymann empfing Arnold Schwarzenegger im Bundeskanzleramt

Schwarzenegger: "Freue mich riesig, wieder in Österreich zu sein"

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann hieß heute, Samstagabend, den ehemaligen Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, im Bundeskanzleramt willkommen, ehe ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm stand. "Es freut mich immer, wenn Arnold Schwarzenegger Österreich einen Besuch abstattet. Er ist auf der ganzen Welt ein toller Botschafter für Österreich, der immer in höchsten Tönen von seinem Heimatland spricht. Er hat sich außerdem über die politische Situation in Österreich, gerade jetzt vor den Wahlen, informiert", sagte Faymann nach dem halbstündigen Gespräch. Zu den bevorstehenden Wahlen und dem amtierenden Bundeskanzler meinte Schwarzenegger: "Werner Faymann ist der Richtige. Er macht seine Sache am besten und leistet großartige Arbeit für Österreich. Dabei geht es nicht darum, von welcher Partei er ist. Mir geht es dabei nicht um Politik, sondern darum, wer der Beste ist, um dem Volk zu dienen."

Arnold Schwarzenegger, der den Bundeskanzler schon zu unterschiedlichen Anlässen getroffen und im Bundeskanzleramt besucht hat, betonte außerdem seine tiefe Verbundenheit zu seiner Heimat:

"Ich freue mich riesig, wieder einmal in Österreich sein zu können. Und eine Einladung von Werner Faymann freut mich besonders. Er sagt mir immer, dass ich vorbeischauen soll, wenn ich in der Nähe von Österreich bin."

Das Gespräch sei in einer sehr guten und freundschaftlichen Atmosphäre abgelaufen, zu den angesprochenen Themen sagte der Bundeskanzler: "Neben unseren Best-Practice-Modellen am Arbeitsmarkt und im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit interessierten Arnold Schwarzenegger auch die Maßnahmen im Bereich erneuerbarer Energien und Umweltschutz, über die wir noch genauer sprechen werden." Österreich hätte einen ausgezeichneten Ruf in der Welt und sei in vielen Bereichen ein Vorbild. "Wir sind einer Meinung, wenn es darum geht, dass die großartigen Leistungen der Österreicherinnen und Österreicher nicht oft genug hervorgehoben werden können. Der Wirtschaftsstandort Österreich ist einer der besten und ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass das so bleibt", so der Bundeskanzler abschließend.

Bilder von diesem Treffen sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Nedeljko Bilalic

Pressesprecher des Bundeskanzlers

Tel.: (01) 531 15 - 202104, 0664/88 455 330

nedeljko.bilalic @ bka.gv.at