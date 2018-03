Faymann: SPÖ macht Politik für die Arbeitnehmer und die Realwirtschaft

Wahlkampfauftakt der SPÖ Burgenland mit 1.000 Gästen in Nikitsch

Wien (OTS/SK) - Gemeinsam mit 1.000 Gästen begingen Bundeskanzler Werner Faymann und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Samstagnachmittag den Wahlkampfauftakt der SPÖ Burgenland im Rahmen des traditionellen örtlichen Familienfestes in der Festhalle der Marktgemeinde Nikitsch. In seiner Auftaktrede machte Faymann klar, an wessen Seite die SPÖ kämpfe: "SozialdemokratInnen machen keine Politik nur für das oberste, reichste Prozent, sondern wir machen Politik für die ArbeitnehmerInnen und UnternehmerInnen der Realwirtschaft, die Österreich bisher stark und zum Vorbild in Europa und der Welt gemacht haben!" ****

Zu den anwesenden Gästen haben sich auch Staatssekretär Josef Ostermayer, SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas, Landeshauptmann Hans Niessl, der FSG-Vorsitzende und NR-Abgeordnete Wolfgang Katzian und JG-Bundesvorsitzende Katharina Kucharowits gesellt.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos führte in seinem Redebeitrag aus, was die SPÖ von politischen Mitbewerbern und dem Koalitionspartner unterscheide: "Die SozialdemokratInnen haben der Bevölkerung immer Sicherheit und Verlässlichkeit geboten. Wenn wir z.B. eine schleifende Anpassung des Frauenpensionsalters ab 2024 beschlossen haben, bleiben wir dabei. Wenn es sozialpartnerschaftlich verhandelte Kollektivverträge gibt, dann ist das die Grundlage für unsere Arbeitsmarktpolitik. Wenn nun die ÖVP ein paar Wochen vor der Wahl hunderttausende Frauen in ihrer Lebensplanung verunsichert und spätere Pensionen fordert, wenn die ÖVP einen 12-Stunden-Arbeitstag fordert und damit eine Lohnkürzung über die Hintertür, dann steht außer Frage, dass ein Mann wie der derzeitige Vizekanzler dieses Land nicht führen kann und nicht führen darf!"

Über die vergangenen Wahlkampfwochen resümierte der Bundeskanzler:

"Auf meinen Besuchen in ganz Österreich hat noch kein Unternehmer der Realwirtschaft mir gegenüber beklagt, dass er 'gefesselt' sei. Im Gegenteil, ArbeitnehmerInnen und Wirtschaftstreibende wissen, wie gut dieser Standort ist und wie sicher wir durch die Krise gekommen sind. Das zeichnet unsere Politik aus: Das Herzstück der Sozialdemokratie war und ist es, das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und Arbeitsplätze zu schaffen."

"Am 29. September stehen die Österreicherinnen und Österreicher vor der Wahl: Wollen sie Lobbyismus für Banken und Spekulanten oder wollen sie Stabilität, Wachstum und soziale Sicherheit mit einer sozialdemokratisch geführten Regierung? Fest steht, die Antworten auf die drängenden Fragen und Probleme der Menschen in Österreich hat nur die SPÖ", sagte Faymann unter Applaus. (Schluss) kg/bj

