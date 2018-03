Erntedankfest 2013: Pure Landlust im Herzen Wiens!

Österreichs größtes Erntedankfest am Heldenplatz gestartet

Wien, 7. September 2013 (ÖVP-PK) Seit heute Vormittag steht der Wiener Heldenplatz ganz im Zeichen der heimischen Land- und Forstwirtschaft. Beim 13. Erntedankfest wird den Besuchern in allen Facetten präsentiert, was Österreichs Bauern zu bieten haben. Unter dem Motto "Regional. Saisonal. Genial!" organisierte die Österreichische Jungbauernschaft ein Fest der Sonderklasse – einen Erntedank für Leib und Seele, der keine Wünsche offen lässt. Produzenten und Betriebe aus dem ganzen Land verwandeln das Festgelände für zwei Tage in eine einzigartige Genuss- und Verwöhnzone, in der nach Herzenslust flaniert, verkostet und genossen werden kann! ****

Die "Harmoniemusik Dalaas" aus Vorarlberg stimmte das Publikum mit einem Platzkonzert musikalisch auf das Zwei-Tages-Spektakel

ein, soeben erfolgte mit dem Bieranstich durch die Vizepräsidentin des Österreichischen Bauernbundes, Elisabeth Köstinger, und den Obmann der Österreichischen Jungbauernschaft, Stefan Kast, die Eröffnung. Heute Nachmittag erwartet die Besucher noch ein großartiges Programm mit Schuhplattlern, einer Trachtenmodenschau mit Jungbauernkalender-Models, Volkstanzen u.v.m. Am Abend sorgt

die Band "Starmix" im Festzelt für tolle Unterhaltung.

"Dieses Fest macht, im Herzen der Großstadt, pure Lust auf's Land, die Stimmung am Platz ist überwältigend!", so Stefan Kast. "Die beste Kulisse für unsere Bauern um zu zeigen, wie vielfältig und wichtig ihre tägliche Arbeit ist. Denn sie sind es, die uns frische, regionale und gesunde Lebensmittel liefern. Und das Tag für Tag!"

Bereits um zehn Uhr strömten heute die ersten Gäste auf den Heldenplatz, um sich Informationen über heimische Produkte und Produzenten zu holen oder die herzhaften Schmankerl bei einem der zahlreichen Kulinarik-Stände zu probieren. So kann man beim "Wiener Heurigen", in der "Heumilch-Alm", am Bauernmarkt, im Areal von "Heimisch kaufen!" oder bei einem der 32 Stände der GenussRegionen gustieren. In der "Wald & Holz Welt" erfährt man Erstaunliches über unsere Wälder, Kinder können sich in der Kinderbackstube, beim Kuhmelken oder beim Zapfen-Zielwurfschießen austoben. Kulinarische Raritäten wie Grammelpogatscherl, Erdäpfelspiralis oder Jauntaler Had'n werden ebenso angeboten wie Produkte bekannter, heimischer Firmen wie Schärdinger, Schremser Bier oder "Zurück zum Ursprung".

Morgen, Sonntag, geht das Fest mit abwechslungsreichem Programm für die ganze Familie weiter. Um 14 Uhr findet die Segnung der Erntefrüchte durch Dompfarrer Toni Faber statt, anschließend halten Bauernbundpräsident Jakob Auer, Stadtrat Manfred Juraczka, Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich und Vizekanzler

Michael Spindelegger ihre Festansprachen. Den feierlichen Höhepunkt bildet der Umzug der festlich geschmückten Erntewagen mit musikalischer Begleitung. Bereits um 13:30 Uhr lädt die Österreichische Jungbauernschaft zum VIP-Empfang mit Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Mehr Infos und Fotos: http://erntedank.jungbauern.at

