Rauch zu Klug: Hollywoodreife Vorstellung statt ernsthafte Politik

Nachhilfestunde für Verteidigungsminister in internationaler Politik – Zick-Zack-Kurs der SPÖ auch bei Anti-Atom-Kurs – Zaubern die Genossen als nächstes einen Hollywood-Star aus dem Hut?

Wien, 7. September 2013 (ÖVP-PD) Amüsiert zeigt sich ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch über die heute wieder augenscheinlich gewordenen nicht vorhandene Linie der SPÖ. "Minister Klug wandelt offenbar bereits auf den Spuren seines gescheiterten Vorgängers und legt eine hollywoodreife Darbietung hin, statt seriöser Politik nachzugehen", so Rauch. Der peinliche Brief von Klug an die US-Regierung zeigt, dass der Verteidigungsminister keinen Plan hat,

wie in solchen Fällen vorzugehen ist. "Hier eine kleine Nachhilfestunde: Zum Ersten gehört ein solcher Schritt in einer Regierung mit dem Koalitionspartner abgestimmt. Zweitens muss man ein derartiges Angebot an die UNO richten, nicht an ein einzelnes Land. Das ist das kleine Einmaleins der internationalen Politik. Außerdem müssen solche Beschlüsse im Hauptausschuss des Nationalrates diskutiert werden", so Rauch. ****

Der für die SPÖ typische Zick-Zack-Kurs zeigt sich auch beim österreichischen Anti-Atom-Kurs, den die Genossen nun offenbar verlassen. So hat die SPÖ in ihren Personenkomitee den Physiker Werner Gruber sitzen, der die Radioaktivität in Fukushima mit den Heilstollen in Bad Gastein vergleicht und die dortige Katastrophe nivelliert. Der Ordnung halber die Zitate:

"Wir haben heute 300 Meter vom schwer beschädigten Reaktorblock 3 dieselbe Radioaktivität wie im Heilstollen Bad Gastein. Dort fahren Leute freiwillig hin." – Werner Gruber (Profil, 05.08.2013).

"Fukushima ist eher ein Beispiel für eine aus dem Ruder gelaufene Medienberichterstattung. (...) Heute wissen wir, dass in Fukushima vier Personen gestorben sind und es auch nicht recht viel mehr werden. (...) Von den vier Personen starben zwei, weil das

Dach einbrach, einer starb an einem Herzinfarkt und einer fiel von der Leiter." – Werner Gruber (Profil, 05.08.2013)

"Fehlt jetzt nur noch, dass die SPÖ mit ihrem ruhigen Händchen noch einen Hollywood-Star aus dem Hut zaubert, der sich für die Todesstrafe einsetzt", so der ÖVP-Manager abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch