Faymann: "Wir wollen nicht Umfragen gewinnen, sondern die Wahl"

Herzlicher Empfang des Bundeskanzlers in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt (OTS/SK) - Heute, Samstag, Mittag stattete Bundeskanzler Werner Faymann zahlreichen GenossInnen und SympathisantInnen am Hauptplatz von Wiener Neustadt einen Besuch ab. Nach einem herzlichen Empfang zeichnet Faymann das Wahlziel der SPÖ nach: "Für die kommenden Wochen gilt: Wir wollen nicht Umfragen gewinnen, sondern die bevorstehende Wahl. Denn nur dann können wir auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Wirtschaft angekurbelt wird und ArbeitnehmerInnen geschützt bleiben. Unser Auftrag ist, dafür zu sorgen, dass es den Menschen gut geht, denn nur dann geht es auch der Wirtschaft gut!" ****

Unter den Anwesenden befanden sich Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek, Staatssekretär Josef Ostermayer, Bundesvorsitzende der Jungen Generation Katharina Kucharowits sowie die Bürgermeister von St. Pölten und Wiener Neustadt, Matthias Stadler und Bernhard Müller.

"Ich bin sehr stolz, in einem Land Bundeskanzler zu sein, in das so viele Regierungschefs aus aller Welt reisen und wissen wollen, wie wir es bewerkstelligt haben, trotz Krise ein wirtschaftlich so starkes Land zu sein, mit einer der geringsten Jugendarbeitslosigkeitsraten. Meine Antwort ist immer dieselbe gewesen: Wir haben das mit dem Fleiß der österreichischen ArbeiterInnen, ArbeitnehmerInnen und der engagierten Betriebe geschafft. Und wir haben mit Konjunkturpaketen und der Kraftanstrengung der gesamten Bevölkerung Massenarbeitslosigkeit verhindert", leitet Faymann ein.

Er spricht allen ÖsterreicherInnen seine Wertschätzung und seinen Dank aus: "Die wahren LeitungsträgerInnen in diesem Land sind die Pflegekräfte, die ArbeiterInnen und die Angestellten und die Wirtschaftstreibenden, die das ganze Jahr in und für Österreich arbeiten und nicht die meiste Zeit in Kanada verbringen."

Für Faymann liegt die Stärke Österreichs im sozialen Zusammenhalt, den er auch in Zukunft gesichert haben will. "Was unsere Politik auszeichnet, ist, dass für uns jeder Mensch gleich viel wert ist und jeder Mensch gleiche Rechte und Chancen hat, sein Leben so zu führen, wie er es möchte. Dazu brauchen wir ein gut finanziertes Gesundheitssystem, sichere Pensionen und ein faires Bildungssystem mit besten Standards - auch für die Kleinsten."

In Europa sei das keine Selbstverständlichkeit, denn hier stehen sich zwei Alternativen gegenüber: "Es gibt die Richtung, in der bei jenen gespart wird, die diese Finanzmarktkrise nicht verschuldet haben. Hier wird reflexartig gefordert: die ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen müssten den Gürtel enger schnallen. Unsere Richtung, die Politik der Sozialdemokratie, sagt ganz klar: der Gürtel ist schon eng, wir fordern eine Regulierung der Finanzmärkte. Es sollen die für die Krise zahlen, die sie auch verursacht haben!", verspricht Faymann am Ende. (Schluss) kg/dm

