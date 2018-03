FPÖ-Strache: Bundespräsident Fischer soll in USA und Frankreich intervenieren

Kriegstreibernationen sollen auch Flüchtlingsproblem lösen

Wien (OTS) - "Bundespräsident Fischer soll sich nicht um die Anzahl von syrischen Flüchtlingen in Österreich Gedanken machen, sondern klare Strategien und Pläne zur Aufnahme des im Angriffsfall zu erwartenden Flüchtlingsstroms von jenen Nationen einfordern, die ohne UN-Sicherheitsrat einen Militärschlag gegen das syrische Regime planen", forderte heute FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. Sie und niemand anderer hätten die Hauptlast des Flüchtlingsstroms zu bewältigen.

All jenen Nationen wie den USA oder Frankreich, die einen Militärschlag gegen Syrien in Betracht ziehen würden, solle Fischer daher unmissverständlich ausrichten, dass sie neben ihren Kriegsschiffen auch gleich Transportschiffe für die zu erwartenden Flüchtlinge mitnehmen sollen. "In diesem Zusammenhang kann Fischer auch den wild gewordenen SPÖ-Verteidigungsminister Klug zurückpfeifen, der den USA österreichische Chemiewaffenexperten und das Jagdkommando für den Syrienkonflikt angeboten hat. Österreich hat als neutrales Land in diesem Konflikt nichts verloren. Das Leben österreichischer Soldaten aufs Spiel zu setzen ist absolut unverantwortlich. Der Oberbefehlshaber ist gefordert, den sicherheitpolitischen Amoklauf des Herrn Klug zu stoppen", so FPÖ-Bundesparteiobmann Strache abschließend.

