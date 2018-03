Faymann: Nur SPÖ als stärkste Kraft ist Garantie gegen Schwarz-Blau

Faymann zu Gast bei Kommunalkonferenz in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt (OTS/SK) - Gemeinsam mit Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, Präsident des SPÖ-Gemeindevertreterverbands Niederösterreichs Rupert Dworak und dem St. Pöltener Bürgermeister und Landesparteivorsitzender Matthias Stadler war Bundeskanzler Werner Faymann heute, Samstag, Morgen zu Gast auf der Kommunalkonferenz für Niederösterreich im "Aviaticum" in Wiener Neustadt. In seinem Referat betont er: "Es gibt nur eine Garantie gegen eine Neuauflage von Schwarz-Blau: eine SPÖ, die als stärkste Kraft im Land aus der kommenden Wahl hervorgeht und die den Bundeskanzler stellt!"****

Unter den Gästen in den Räumlichkeiten des örtlichen Flugmuseums befanden sich auch Staatssekretär Josef Ostermayer und Abgeordnete im Europäischen Parlament Karin Kadenbach.

"Wenn man durch das Land fährt und mit den Menschen redet, dann merkt man, dass der Großteil sich genau jene Politik wünscht, die wir vorantreiben. Menschen sagen explizit "sorgt für genügend Kinderbetreuungsplätze, sorgt für Schulen mit Ganztagsangebot und sorgt für gut funktionierende Spitäler und mehr Pflegeplätze. Das nehme ich mir zu Herzen und es bestätigt, dass die Sozialdemokratie die richtigen Konzepte entwickelt und forciert", berichtet Faymann von seinen bisherigen Erfahrungen im Wahlkampf.

Dass eine Regierungspolitik mit sozialer Handschrift nicht selbstverständlich ist, zeige der europaweite Vergleich: "Es gibt durchaus Länderbeispiele, wo während und nach der Krise bei den Pensionen gekürzt wurde und wo Arbeitnehmerrechte zurückgedrängt wurden. Wir haben dafür gesorgt und werden dafür sorgen, dass das nicht zum Patentrezept wird. Wir werden dafür sorgen, dass es Schutzbestimmungen gibt und diese bleiben, dass Wohlstand gerecht verteilt wird und Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, eine Pension bekommen, mit der sie in Würde den Ruhestand genießen können", führt Faymann aus.

"Es kommen so viele Regierungsmitglieder aus anderen EU-Ländern, die uns um unsere geringe Arbeitslosigkeit, vor allem die geringe Jugendarbeitslosigkeit beneiden. Wir können auch stolz darauf sein, dass wir beim Faktor Wirtschaftskraft pro Einwohner von Platz fünf in der EU auf Platz zwei vorgerückt sind und dass unsere Exportrate zu den besten gehört", so Faymann.

Umso verwunderlicher sei angesichts dessen die Bewertung des Wirtschaftsstandorts von Seiten der ÖVP und WKÖ: "Um es mit einem zum Ort passenden Vergleich zu formulieren: es mutet seltsam an, wenn in einem Langstreckenflug der Copilot der Regierung, der seit 26 Jahren für das Wirtschaftsressort zuständig ist, so kurz vor der Wahl meint, das Flugzeug sei ramponiert. Der Copilot kennt offenbar das Flugzeug nicht, das er mitfliegt! Die Menschen in Österreich wissen sehr genau, dass die SozialdemokratInnen in der Regierung dieses Land sicher durch die Krise geführt haben. Vielmehr noch, Österreich ist ein Vorbild für viele andere Staaten der Europäischen Union."

Den kommenden Wochen vor der Wahl sieht Werner Faymann positiv entgegen, denn: "Was uns SozialdemokratInnen ausmacht, ist, dass wir solange nicht mit der Gesellschaft zufrieden sind, solange es noch Ungerechtigkeiten gibt, die es zu beseitigen gilt. Solange jene 80.000 Personen, die in Summe über 450 Milliarden Euro besitzen, nicht ihren gerechten Beitrag zum Gemeinwohl leisten, werden wir weiter konsequent für die Umverteilung eintreten!", kündigt Faymann abschließend an. (Schluss) kg/dm

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum