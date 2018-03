Karl Arnold, Zeichner des Simplicissimus, erstmals in Österreich zu sehen

Krems (OTS) - Am Samstag, 7. September, fand bei herrlichen spätsommerlichen Temperaturen die Eröffnung der Ausstellung "Karl Arnold. Zeichner des Simplicissmus" im Karikaturmuseum Krems statt. Direktor Gottfried Gusenbauer freute sich über das große Publikumsinteresse für diese historische Schau, die einen bemerkenswerten Zeichner in den Mittelpunkt rückt, und in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Graphischen Sammlung München, Pinakothek der Moderne, entstanden ist: "Karl Arnold gilt zurecht als einer der wichtigsten politischen Karikaturisten, der als zeichnender Beobachter die Zustände seiner Zeit treffsicher zu Papier brachte und maßgeblich am Erfolg der satirischen Zeitschrift Simplicissimus beteiligt war. Seine Bilder bestechen nicht nur als historische Dokumente, die viel über die damalige Zeit erzählen, sondern auch durch ihre außergewöhnliche Klarheit und technische Raffinesse."

Die Schau im Karikaturmuseum Krems versammelt über 40 Originalzeichnungen Karl Arnolds (1883-1953) aus dem Bestand der Staatlichen Graphischen Sammlung München in der Pinakothek der Moderne und aus Privatbesitz. Es werden eine chronologische Auswahl aus Werken zwischen 1908 und 1942, mit Schwerpunkt auf Zeichnungen, die sowohl das soziale Umfeld als auch Themen rund um die einschneidenden großen Kriege seiner Zeit beleuchten, gezeigt. Darüber hinaus macht die Ausstellung auch sichtbar, wie Arnold in den 1920er-Jahren als Mahner gegen Hitler und den Nationalsozialismus auftrat und eine besondere Sensibilität für die Missstände seiner Zeit entwickelte.

IRONIMUS/Gustav Peichl, Namensgeber für das IRONIMUS-Kabinett, das politische Karikatur präsentiert und in dem die Ausstellung zu sehen ist, kam zur Eröffnung und zeigte große Hochachtung vor Karl Arnold und seinen Werken: "Als fanatischer Anhänger der originalen Zeichnung im Zeitalter der Mattscheibe und des Computers sage ich: Schauen Sie sich diese Zeichnungen an, genießen Sie diese Zeichnungen - Sie werden sehen, es entsteht ein Lustgefühl und das nur durch die Zeichnung, nicht durch den Computer!"

Dr. Andreas Strobl, Kurator der Staatlichen Graphischen Sammlung München, gab interessante und aufschlussreiche Einblicke in das Werk Arnolds: "Die Zeichnungen Karl Arnolds mit politischem Hintergrund sind gelebte Zeitgeschichte. Sie sind die Kommentare eines Künstlers und politisch kritisch denkenden Menschen und aus dem Tagesgeschehen entstanden. Heute bieten die Werke den Blick in die damalige Zeit und lassen uns somit diese durch die Augen eines Zeitgenossen sehen. Das ist die wertvolle Qualität der politischen Karikatur, wie sie immer im Simplicissimus gepflegt wurde."

2. Präsident des Niederösterreichischen Landtags Mag. Johann Heuras eröffnete in Vertretung von Erwin Pröll, Landeshauptmann von Niederösterreich die Ausstellung. Er bewundert die politischen Karikaturisten, die es schaffen, mit präzisem und scharfem Strich, das Wesentlichste auszusagen, so dass es auch der Betrachter versteht.

Beim anschließenden Get-together plauderte Gottfried Gusenbauer, Kurator der Ausstellung, mit Karikaturisten-Kollegen Bernd Ertl und Jakob Kirchmayr sowie Kunstmeile Krems-Geschäftsführerin Cornelia Lamprechter.

Neben Vizebürgermeister und Kulturstadtrat der Stadt Krems Wolfgang Derler waren auch Erich Grabner, Präsident des Vereins "Freunde der Kunstmeile Krems", Gerhard Vogl und viele andere gekommen.

Lange unterhielten sich die zahlreich gekommenen Gäste auf dem Vorplatz des Karikaturmuseum Krems nach der Eröffnung und ließen einen kulturellen Vormittag bei Sonnenschein und angeregten Diskussionen ausklingen.

Die Ausstellung "Karl Arnold. Zeichner des Simplicissmus" ist bis 19. Jänner 2014 im Karikaturmuseum Krems zu sehen und bietet schon einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Jubiläum "100 Jahre Erster Weltkrieg", dem das Karikaturmuseum Krems im nächsten Jahr natürlich auch ein Projekt widmen wird.

