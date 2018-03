Krainer: Millionärssteuern sind alternativlos

Beiträge um die Steuern und Abgaben auf Arbeit zu senken

Wien (OTS/SK) - Millionäre haben am wenigsten unter der Krise gelitten, daher gilt es nun die Superreichen in die Pflicht zu nehmen, kommentiert SPÖ-Finanz- und Budgetsprecher Jan Krainer die nervösen Ausrutscher des ÖVP-Pressedienstes. "Die Millionärssteuern sind alternativlos und eine Frage der Solidarität und der Gerechtigkeit", so Krainer am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.****

Vor allem angesichts der Tatsache, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern noch immer die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise spüren, Millionäre hingegen aber schon wieder kräftig auf der Gewinnerseite sind, nach dem sich der Kapital- und Immobilienmarkt erholt hat. "Die SPÖ will die Besteuerung der Superreichen, damit jene einen fairen Beitrag leisten, die am wenigsten unter der Krise gelitten haben", so Krainer und weiter: "mit diesen Beiträgen will die SPÖ die Steuern und Abgaben auf Arbeit senken". (Schluss) sn

