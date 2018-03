Mitterlehner: Ständige SPÖ-Steuerrufe gefährden Wirtschaftsstandort

Vermögenssteuern gehen auf Substanz und Existenz der Betriebe - SPÖ schädigt Klein- und Mittelunternehmen

Wien, 7. September 2013 (ÖVP-PD) "Mit ihren wirtschaftsfeindlichen Rufen nach neuen Steuern setzen die Sozialisten den Wirtschaftsstandort Österreich aufs Spiel", so ÖVP-Bundesparteiobmann-Stv. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner

in Richtung SPÖ. Mitterlehner weiter: "Ständig neue Belastungen senden die völlig falschen Signale an Investoren aus. Im internationalen Vergleich hat Österreich bereits jetzt eine zu hohe Steuer- und Abgabenquote, die in Zukunft gesenkt und eben nicht erhöht werden sollte." Die alte Vermögenssteuer traf vor allem die Betriebe, stellt Mitterlehner klar: "Es gab gute Gründe, warum SPÖ-Finanzminister Ferdinand Lacina die Steuer abgeschafft hat. Denn

sie geht an die Substanz und die Existenz der Unternehmen." ****

In den nächsten zehn Jahren stehen 50.000 Betriebsübernahmen an. Ein Großteil davon sind Familienbetriebe. "Vor allem unsere Klein- und Mittelbetriebe wären von den Faymann-Steuern massiv betroffen und müssten zusperren", betont der Wirtschaftsminister. "Auch wenn es die Genossen nicht verstehen: Die Unternehmen

schaffen die Arbeitsplätze, nicht die Politik. Wenn die SPÖ ihnen durch standortfeindliche Steuern die Betriebsgrundlage nimmt, trägt sie Schuld an der steigenden Arbeitslosigkeit. Arbeit zu

plakatieren ist zu wenig." Am 29. September geht es daher um eine Weichenstellung für Österreichs Zukunft: "Entweder eine Stärkung der Wirtschaft und der vielen Klein- und Mittelbetriebe, damit sie auch in Zukunft Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand sichern können. Oder ob Betriebe, Mittelstand und Standort durch Faymann-Steuern geschwächt werden. Die ÖVP stellt sich hier klar auf die Seite der Unternehmer, der Arbeitnehmer und der Familien", so Mitterlehner abschließend.

