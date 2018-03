Wirtschaftsbund gratuliert Andreas Khol zur Wiederwahl: 100 Prozent stehen für großes Vertrauen

Ergebnis ist klarer Auftrag für Seniorenbund-Chef, die ältere Generation auch in Zukunft vor roten Angriffen zu schützen

Wien, 07. September 2013 (OTS) - Wirtschaftsbund Präsident Christoph Leitl gratuliert Andreas Khol zu seiner Wiederwahl als Obmann des Seniorenbundes mit klaren 100 Prozent Zustimmung im Rahmen des gestrigen Bundestages: "Diese eindrucksvollen 100 Prozent stehen für das Vertrauen der Senioren in ihren Obmann und sind die Bestätigung dafür, dass er seinen bisherigen Kurs weiter verfolgen soll." Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner dankt dem Seniorenbund-Chef für die gute Zusammenarbeit und seinen unermüdlichen Einsatz im Sinne der älteren Generation in Österreich:

"Seit 2006 kämpft Andreas Khol verantwortungsvoll für die Interessen jener Österreicherinnen und Österreicher, die unser Land groß gemacht haben. Und das, ohne dabei Alt gegen Jung auszuspielen oder auf hemmungslosen Populismus zurückzugreifen, wie das andere politische Mitbewerber tun. Dieses Ergebnis ist ein klarer Auftrag, die ältere Generation auch in Zukunft vor Neid, Missgunst oder roten Angriffen durch sogenannte 'Vermögenssteuern' zu schützen. Ich wünsche ihm und seinem Team auch in Zukunft viel Erfolg und alles Gute." ****

