FPÖ-Vilimsky: Verteidigungsminister soll Österreich aus Syrienkonflikt heraushalten

SPÖ-Minister Klug muss völlig außer Kontrolle geraten sein - Nationaler Sicherheitsrat ist umgehend einzuberufen

Wien (OTS) - Mit völligem Unverständnis reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky auf das seltsame Angebot von SPÖ-Verteidigungsminister Klug an die USA, Chemiewaffenexperten des österreichischen Bundesheeres nach Syrien zu schicken. "Wir haben unsere Soldaten völlig zu recht vom Golan abgezogen, um nicht in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Verteidigungsminister Klug muss völlig außer Kontrolle geraten sein oder er wollte bewusst eine sehr abwegige Wahlkampflade öffnen, wie sonst könnte er auf so eine Idee kommen. Jetzt ist Bundeskanzler Faymann am Zug und muss umgehend den Nationalen Sicherheitsrat einberufen", fordert Vilimsky.

Offensichtlich gehen die Wahlstrategen der SPÖ sogar so weit, sich mit Unterstützungsangeboten an die USA ins Rampenlicht drängen zu wollen. Die roten Genossen dürften übersehen haben, dass die USA unter Umgehung des UN-Sicherheitsrates einen Militärschlag gegen das syrische Regime planen und dadurch internationales Recht gebrochen würde.

"Ich fordere SPÖ-Verteidigungsminister Klug auf, sein Angebot an die USA umgehend zurückzuziehen. Erstens sei vor einer Entsendung österreichischer Soldaten nach Syrien das Parlament zu befassen und zweitens könnte so ein Angebot Österreichs ja nur an die Vereinten Nationen gerichtet werden und nicht an die USA", erteilte Vilimsky den abenteuerlichen SPÖ-Plänen eine Abfuhr.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at