Rauch: 50 Fragen zu Faymann-Steuern – Antwort offen

ÖVP für Entlastung statt neuer Steuern – SPÖ-Offenbarungseid an Mittelstand und Familien nötig

Wien, 7. September 2013 (ÖVP-PD) "Ein SPÖ-Offenbarungseid an Mittelstand und Familien ist längst überfällig", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Die ÖVP hat Genossen-Häuptling Faymann Ende Juli 50 konkrete Fragen zu den Faymann-Steuern gestellt. Eine Antwort gibt es bis heute nicht. "Die SPÖ klammert sich krampfhaft an eine so genannten 'Studie' der Arbeiterkammer

und fabuliert von 1,5 bis 2 Milliarden Euro, die ihre Steuerpläne bringen sollen. Die Vermögenssteuer Alt hat 730 Millionen Euro gebracht. Wie kommt Faymann also auf diese Zahlen, ohne diese

Steuer auf Mittelstand und Familien auszuweiten?", fragt Rauch. Und weiter: "Es wird Zeit, dass die SPÖ den Menschen in Österreich klipp und klar sagt, was hinter diesen SPÖ-Marketing-Gags steckt." Rauch abschließend: "Liebe SPÖ, Finger weg vom hart erarbeiteten Eigentum der Österreicher! Es braucht Entlastung statt neuer Steuern. Und dafür stehen die ÖVP und Vizekanzler Michael Spindelegger." ****

Den gesamten Fragenkatalog an Werner Faymann finden Sie unter

http://www.oevp.at/team/rauch/50-Fragen-zu-Faymann-Steuern.psp.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch