Quotenerfolg für WM-Qualifikation: Bis zu 726.000 Österreicher fieberten auf ATV mit dem ÖFB-Nationalteam mit

Bester Tag in der Sender-Geschichte von ATV

Wien (OTS) - Das WM-Qualifikationsmatch Deutschland gegen Österreich sahen gestern Abend bis zu 726.000 Österreicher. Durchschnittlich sahen in der ersten Halbzeit 661.000 und in der 2. Halbzeit 697.000 Österreicher zu. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen lag hier bei 39,4 %, das bedeutet für ATV eine Marktanteilsrekord. In dieser Zielgruppe übernahm ATV gestern auch die Tages-Marktführerschaft. Bei allen Sendungen zur WM-Qualifikation waren gestern Abend 1,3 Millionen Österreicher bei ATV (lt. weitestem Seherkreis).

Die Zahlen im Detail: Die 1. Halbzeit wurde im Schnitt von 661.000 Österreichern verfolgt, die Marktanteile lagen hier bei 26,3 % bei den Erwachsenen über 12 Jahre und bei 36,5 % in der Hauptzielgruppe der 12 bis 49-Jährigen, bei den jungen Sehern von 12 bis 29 Jahren wurden 40,5 % Marktanteil erzielt. In der 2. Hälfte steigerten sich diese Werte auf durchschnittlich 697.000 Seher, der Marktanteil in der Gesamtseherschaft erhöhte sich auf 30,8 %, in der Hauptzielgruppe der 12 bis 49-Jährigen sogar auf 39,4 %, der höchste Wert in der ATV Sendergeschichte. Bei den Sehern zwischen 12 und 29 Jahren wurde ein Rekord-Marktanteil von 41,3 % erreicht. Die Nachberichterstattung im Rahmen von "WM-Qualifikation Volltreffer LIVE" mit Interviews und Analysen, geführt von Moderatorin Elisabeth Auer und den Experten Fredi Bobic und Josef Hickersberger, sahen 478.000 Österreicher.

ATV bot den Fußballfans am gestrigen Abend nicht nur das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Österreich im Fernsehen, sondern auch einen Internet-Livestream dieses Schlagers. Auf den Live-Stream wurde rund 90.000 mal zugegriffen, 22 % davon auf mobilen Endgeräten, sprich Smartphones und Tablets.

ATV war damit am gestrigen Abend Marktführer in der werberelevanten Zielgruppe der 12 - 49-Jährigen und konnte hier sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privaten Konkurrenten hinter sich lassen. Bei den Erwachsenen über 12 Jahre war ATV bester privater Sender und musste sich nur von ORF2 geschlagen geben. Bei allen Sendungen zur WM-Qualifikation waren gestern insgesamt 1,3 Millionen Österreicher dabei (lt. weitestem Seherkreis). ATV schloss den gestrigen Tag mit einem Marktanteil von 11,9 % bei den Erwachsenen über 12 Jahre. In der Hauptzielgruppe der 12 bis 49-Jährigen lag der Tagesmarkanteil bei 16,5 % - beides Rekordwerte für ATV.

Rückfragen & Kontakt:

ATV Privat TV GmbH & Co KG

Alexandra Damms, Leiterin Presse & PR / Pressesprecherin

Tel.: +43-(0)1-21364 - 750

alexandra.damms @ atv.at

www.atv.at