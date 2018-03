Rauch: Faymann-Steuern treffen Familien und Mittelstand

Beispiel Vermögensverteilung Österreich: Scheingenauigkeit und pseudopräzise Hochrechnung – Arbeiterkammer sollte sich an eigener Nase nehmen, statt internationale Institute zu diffamieren

Wien, 7. September 2013 (ÖVP-PD) "Faymann-Steuern treffen Familien und Mittelstand", hält ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den latenten Vermögenssteuer-Fantasien der Faymann-SPÖ fest. "Wie ihre Steuern genau funktionieren sollen, sagt die SPÖ bisher wohlweislich nicht. Denn wenn die Zahlen, nicht passen, werden sie von der SPÖ passend gemacht. Das hat schon die ominöse 'Studie' der Arbeiterkammer bewiesen", so Rauch. ****

"Für Einnahmen von bis zu zwei Milliarden durch Faymann-Steuern müssten, abhängig vom Steuersatz, zwischen 150 und 400 Milliarden an Vermögen in Österreich besteuert werden. Wo ist dieses Geld, Herr Faymann? Gibt es dieses Vermögensaufkommen in unserem Land überhaupt? Oder hat die Arbeiterkammer gewürfelt?", fordert Rauch eine Erklärung seitens der SPÖ. Die Arbeiterkammer-"Studie", auf die von den Sozialisten zu den Faymann-Steuern immer wieder verwiesen wird, geht von zu besteuerndem Vermögen in Höhe von 469 Milliarden Euro aus. Zur Erinnerung: Einer der Studienautoren,

Lukas Kapeller, seines Zeichens aktives Mitglied im Bund Sozialdemokratischer Akademiker, hat im "ZiB2"-Interview am 5. August 2013 die Fragwürdigkeit der "Studie" bestätigt. "Kapeller selbst hat das rote Machwerk als 'Pi-mal-Daumen'-Schätzung bezeichnet. Die Katze ist aus dem Sack: Wenn der SPÖ die Fakten nicht passen, wird eben an der Wahrheit gedreht", betont der ÖVP-Manager. Und abschließend: "Die SPÖ greift gierig nach Omas Sparbuch, dem geerbten Elternhaus und hat auch schon die heimischen Familien im Visier. Das Festhalten Faymanns an diesem AK-Schmierzettel spricht für sich. Den Sozialisten geht es um nichts anderes als das hart verdiente Geld der Fleißigen und Tatkräftigen in diesem Land, um ihre verfehlte Politik zu finanzieren."

