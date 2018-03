StR Ludwig: Auszeichnungen für schönsten Blumenschmuck an die besten HobbygärtnerInnen Wiens

Große Abschlussgala "Blühendes Zuhause - gute Nachbarschaft" fand gestern im Wiener Rathaus statt.

Wien (OTS) - In Wien gibt es insgesamt rund 960.000 Wohnungen. Ein Großteil davon hat einen Balkon, eine Loggia oder Terrasse. Immer mehr WienerInnen gestalten ihren persönlichen Freiraum mit viel Geschick und Kreativität zu ihrem blühenden Zuhause um. Die schönsten Grünoasen der Stadt wurden gestern, Freitag, im Rahmen einer großen Abschlussgala des Fotowettbewerbs "Blühendes Zuhause - gute Nachbarschaft" ausgezeichnet.

Der Fotowettbewerb auf Initiative von Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig fand heuer bereits zum fünften Mal statt. Heuer wurde erstmals das "Urbane Garteln" als Sonderkategorie geführt. "Immer wieder überrascht mich der Einfallsreichtum, mit dem urbane Gärtnerinnen und Gärtner nach und nach auch öffentliche und halböffentliche Freiräume bepflanzen. Da werden karge Innenhöfe zu üppigen Biotopen, Baumscheiben zu bunten Farbtupfern im öffentlichen Raum und Gemeinschaftsgärten zu beliebten Treffpunkten, wo die Leute über das gemeinsame Hobby leicht miteinander ins Gespräch kommen und damit der Zusammenhalt gestärkt wird . Diesem Engagement wollten wir heuer durch die neue Sonderkategorie Rechnung tragen", so Ludwig.

Eine prominent besetzte Fachjury unter dem Vorsitz von ORF-Pflanzenexperten Karl Ploberger ermittelte die GewinnerInnen. Dabei war es wie immer nicht einfach, aus den vielen Einsendungen die schönsten Beiträge auszuwählen. Selbst die kleinsten Balkone und die winzigsten Blumenkisterln werden in Wien genützt, um dem Ruf als traditionelle Blumenstadt gerecht zu werden und der Stadt Farbe zu verleihen. Auch bei den Einsendungen rund um Baumscheiben, Innenhöfe und Gemeinschaftsgärten zeigte sich der kreative Gestaltungswille der WienerInnen. ****

PreisträgerInnen aus allen Bezirken "Liebevoll bepflanzte Fensterbänke, Balkone und Terrassen bereiten nicht nur der Besitzerin oder dem Besitzer Freude, sondern der gesamten Nachbarschaft", betonte Stadtrat Ludwig anlässlich der Preisverleihung: "Die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner Wiens leisten damit auch einen wesentlichen Beitrag zur hohen Wohn- und Lebensqualität unseres blühenden Zuhauses."

Vom "klassischen" Balkonschmuck bis zum japanischen Dachgarten, vom Terrassentraum mit Insektenhotel bis zum Kakteengarten - die Grünoasen der WienerInnen sind so vielfältig wie deren BesitzerInnen. Den GewinnerInnen des Fotowettbewerbs blühten Preise in Form von Bank Austria-Sparbüchern und bellaflora-Gutscheinen.

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig überreichte die Haupt- sowie zwanzig Bezirkspreise gemeinsam mit Wiener-Wohnen-Direktor Josef Neumayer, Wolfgang Zimmermann von bellaflora, Wolfgang Figl von der Bank Austria und Chef-Juror Karl Ploberger.

Den ersten Platz und einen Preis im Gesamtwert von Euro 1.000 sicherte sich Horst Graf aus dem dritten Bezirk. Sein Balkon im Rabenhof ist ein echter Hingucker mit einem bunten Pflanzen-Mix und rustikalen Elementen. Herr Graf kümmert sich nicht nur um seine eigene Blumenpracht, sondern auch um den Innenhof des Gemeindebaus. Neben Sonnenblumen, wachsen Kürbisse, Tomaten und Kräuter und sogar Weinreben gedeihen prächtig.

Platz zwei ging an Sylvie Sauer aus Mariahilf. Unglaublich, wie viele Blumen Platz auf einem Balkon haben! Im grünen Reich von Sylvie Sauer blühen liebevoll zusammen gesammelte Pflanzen - einige davon sogar in einem eigenen kleinen Glashaus. Sie wurde mit Preisen im Gesamtwert von 600 Euro bedacht. Den dritten Platz und Preise im Wert von 300 Euro sicherte sich Regina Petschenig. Auf ihrem Balkon in Wien-Währing blüht der Hibiskus, und es kommt Urlaubsstimmung auf, wenn die Sonne auf ihr kleines Stück Grün fällt.

Den Hauptpreis in der Kategorie "Urbanes Garteln" erhielt Thomas Trampitsch. Er hat einen Schmuckgarten in einem Gemeindebau in Wien-Floridsdorf angelegt. Über Sonderpreise für ihre begrünten Baumscheiben durften sich Brigitte Mayr aus dem 15. Bezirk sowie Peter Rippl aus der Leopoldstadt freuen.

Rund 800 Gäste erlebten ein abwechslungsreiches Programm im Wiener Rathaus. Musikalisch begeisterten Thomas Strobl mit seiner Gitarre, die fünf Damen von der Damenkapelle "Tempo di Valse" und das Wiener Ensemble das Publikum. Durch den Abend führte Radio-Wien-Moderator Alex Jokel. Die Fotos der Veranstaltung sind ab Mittwoch, den 11. September 2013, unter www.bluehendeszuhause.at abrufbar. (Schluss) js

Rückfragen & Kontakt:

Christian Kaufmann

Mediensprecher Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig

Tel.: 01/4000-81277

christian.kaufmann @ wien.gv.at