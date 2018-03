ÖVP-Pressedienst: Faymann-Steuern treffen Mittelstand und Familien

Autor der fragewürdigen AK-Studie spricht dieser die Wissenschaftlichkeit ab

Wien, 7. September 2013 (ÖVP-PD) Faymann-Steuern treffen Mittelstand und Familien, schädigen den Wirtschaftsstandort Österreich und kosten Arbeitsplätze. Unter Berufung auf eine fragwürdige AK-Studie will SPÖ-Chef Faymann seinen Ruf nach Vermögenssteuern untermauern. Wir wollen hier noch einmal das entlarvende "ZiB2"-Interview mit einem der Studienautoren, Lukas Kapeller, seines Zeichens übrigens aktives Mitglied im Bund Sozialdemokratischer Akademiker, in Erinnerung rufen. So kann sich jeder selbst ein Bild über die Seriosität dieser Studie machen, auf deren Basis die Steuerpläne der SPÖ fußen: ****

Armin Wolf: "Letztlich haben Sie da einfach geschätzt." Lukas Kapeller: "Klar." Armin Wolf: "Das ist doch eine völlig

absurde Scheingenauigkeit." Lukas Kapeller: "Das ist klar. Also

ich würde mir jetzt auch nicht auf die Fahnen heften, diese Zahl bis auf den letzten Euro genau geschätzt zu haben. Das ist dann auch ein bisschen das, was die Medien daraus machen." (. . .) "Es steht auch eine Fußnote dabei, dass die Zahl mit Vorsicht zu genießen ist." (. . .) "Natürlich ist es eine Schätzung. Natürlich ist die nicht so punktgenau, wie diese Ausführung auf die letzte Kommastelle suggeriert." (. . .) "Was wir korrigieren, ist das Vermögen, das diese Leute haben. Diese Lücke schätzen wir hoch." (aus: ZiB2 vom 5. August 2013, Interview Armin Wolf mit Lukas Kapeller)

Der ÖVP-Pressedienst bittet zudem Sozialisten und Experten in den Zeugenstand, die Conclusio zeigt: Nicht nur Experten, auch hochrangige Sozialisten raten dringend von den Faymann-Steuern ab:

"Wenn man will, dass sich die Wirtschaftssituation verschlechtert, dann ist die Vermögenssteuer eine gute Idee." – Hannes Androsch (Format, 13. 07. 2007)

"Eine Vermögenssteuer müsse zwangsläufig Häuselbauer treffen, weil sie sonst fiskalisch uninteressant sei. – Hannes Androsch (Standard, 16. April 2009)

"Solange wir nicht eine ordentliche, nämlich niedrigere Gesamtsteuerbelastung haben, sehe ich überhaupt nicht ein, dass man Steuern erhöht oder wieder einführt. Noch dazu, wo sie nichts bringen oder großen Schaden anrichten." – ebendieser(Vorarlberger Nachrichten, vom 22.08.2013)

"Nur, das als Wunderwaffe zu verkaufen und zu präsendieren, dass man mit einer sogenannten Reichensteuer alle anderen Probleme aus der Welt schafft, das ist Sand in die Augen streuen." - und noch einmal Androsch (ZiB 2 vom 21.08.2013)

"Die Vermögenssteuer wieder einzuführen wäre nicht zielführend … Also wären vor allem kapitalintensive Unternehmen betroffen." – Ferdinand Lacina (Format, 18. 01. 2008)

"Es hatte einen guten Grund gehabt, dass ich seinerzeit zusammen

mit Finanzminister Lacina die Vermögenssteuer abgeschafft habe. Wenn ich höre, dass die Häuslbauer nicht besteuert werden sollen, was bleibt dann noch?" – Franz Vranitzky (Österreich, 16. April 2009).

"Ich halte davon sehr wenig. Ich bin für eine Besteuerung der Spekulanten, eine Spekulations- und Transaktionssteuer. Das sollte möglichst rasch eingeführt werden, und der Mittelstand muss auch in Zukunft entlastet werden" Hans Niessl (ZIB 2, 17. April 2009).

"Problematisch ist die Debatte über Vermögenssteuern. Selbst die Diskussion darüber schadet uns. – Bernhard Felderer, Präsident des Staatsschuldenausschusses (Kleine Zeitung, 26. August 2013)

"(...) es funktioniert einfach nicht, mit einer Vermögenssteuer den Staatshaushalt sanieren zu wollen. Damit führt man die Leute hinters Licht." – Georg Kapsch (Krone, 18.05.2013)

"Vermögenssubstanzbesteuerung ist eine schleichende Enteignung über Jahre hinaus." – Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär (Kurier, 10.04.2013)

"Solche Steuern entziehen Kapital aus Unternehmen, schwächen die Eigenkapitalstruktur, hemmen damit Investitionen und vernichten letztlich Arbeitsplätze." – Dieter Gruber, IV-Vizepräsident Vorarlberg (Vorarlberger Nachrichten, 08.01.2013)

"Das ist die ungünstigste Form der Umverteilung." – Christian Keuschnigg (Gewinn, 01.10.2012)

"Ich bin gegen eine klassische Vermögenssteuer (...) Das ist ein Auslaufmodell." – Margit Schratzenstaller (Wiener Zeitung, 23.11.2012)

"Vermögenssteuer käme einer Enteignung gleich." – Karl Bruckner, Steuerexperte (Presse.com, 10.09.2010)

