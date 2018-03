Wehsely/Hora: LeopoldstädterInnen schreiben Gesundheitsförderung groß

Initiativen aus dem Bezirk im Rahmen des Gesundheitsspektakels geehrt

Wien (OTS) - Die Leopoldstadt setzt stark auf Gesundheitsförderung. Beim Gesundheitsspektakel vor der Gebietsbetreuung am Max-Winter-Platz drehte sich alles um das Thema "Gesünder leben". Die Wienerinnen und Wiener konnten selbst ausprobieren, dass schon kleine Änderungen zu mehr Wohlbefinden beitragen. Vor allem die Kinder nahmen die Aktiv-Stationen zu den Themen Ernährung, Bewegung und seelische Gesundheit mit großer Begeisterung anstellten ihren eigenen Obstsnack zusammen oder versuchten sich am Balanceparcours.

Gleichzeitig haben Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely und Bezirksvorsteher Karlheinz Hora gesundheitsfördernde Ideen ausgezeichnet. Von Tai-Chi im Augarten über Gemeinschaftsfeste bis hin zu Radfahrkursen speziell für Frauen. Viele Leopoldstädterinnen und Leopoldstädter nutzen die neuen Angebote, die den Bezirk noch attraktiver machen. Wehsely hat sich daher persönlich bei den Initiatorinnen und Initiatoren bedankt: "Hier sind zahlreiche Schritte in eine gesunde Zukunft gemacht worden. Mit ihren Ideen und ihrem hohen Engagement haben sie ein Stück mehr Lebensqualität für alle in den Bezirk gebracht."

In den vergangenen drei Jahren wurden 36 Ideen von Privatpersonen und Einrichtungen des Bezirks umgesetzt. Für Bezirksvorsteher Karlheinz Hora ein deutliches Zeichen, "dass im Bezirk großes Potenzial schlummert. Manchmal braucht es einfach nur ein wenig Unterstützung, damit Ideen auch in die Tat umgesetzt werden können." Die ausgezeichneten gesundheitsfördernden Initiativen waren auch in einer Ausstellung beim Gesundheitsspektakel zu sehen.

Zu dieser Meldung stehen Ihnen unter www.wien.gv.at/pressebilder Fotos zur Verfügung.

