Pilz beruft Nationalen Sicherheitsrat zu Syrien und NSA ein

Grüne verlangen die sofortige Veröffentlichung des Klug-Briefs an den amerikanischen Verteidigungsminister

Wien (OTS) - Nach dem dubiosen Brief des Verteidigungsministers an seinen amerikanischen Ressortkollegen verlangt der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz die sofortige Veröffentlichung des Klug-Briefs. Darüber hinaus will Pilz von Klug wissen:

1. Warum ziehen sie unsere Einheiten trotz bestehendem UN-Mandat vom Golan - und damit vom Rand des syrischen Bürgerkriegs - ab und bieten jetzt den USA das Jagdkommando für einen Einsatz mitten im syrischen Bürgerkrieg an?

2. Warum machen Sie das Angebot dem US-Verteidigungsminister und nicht den Vereinten Nationen?

3. Warum haben sie dieses Angebot weder mit Bundeskanzler und Außenminister noch mit dem Nationalrat abgesprochen?

Weil sich der Verteidigungsminister in Bezug auf NSA und Syrien als willfähriger Unterstützer der USA in einen Gegensatz zur neutralen Politik Österreichs begeben hat, muss der Nationale Sicherheitsrat jetzt beraten, wie trotz des vorliegenden Verteidigungsministers eine seriöse österreichische Sicherheitspolitik garantiert werden kann. Daher wird Peter Pilz am Montag den Nationalen Sicherheitsrat zu beiden Tagesordnungspunkten einberufen.

Rückfragen & Kontakt:

Kerstin Schäfer, +43 664 8317500, kerstin.schaefer @ gruene.at