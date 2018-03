VP-Juraczka ad Mariahilfer Straße: Lustvolles Drehen der Grünen an Eskalationsschraube

Wien (OTS) - "Auch wenn die Vizebürgermeisterin in bester Frank Stronach-Manier mantraartig ihr Märchen vom Erfolg der Neugestaltung der Mariahilfer Straße wiederholt, sprechen die Fakten eine andere Sprache: das Modell Vassilakou ist definitiv gescheitert", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion.

Manfred Juraczka: "Drei Wochen nach Beginn der Testphase konnten die Bürgerinnen und Bürger auf wien.orf.at abstimmen. Das gestern veröffentlichte Endergebnis spricht eine eindeutige Sprache, gerade einmal 8,3% sind für das Modell Vassilakou. 20% sind für eine reine Fußgängerzone mit Querungsmöglichkeiten für Autos, die absolute Mehrheit (53,5%) will den ursprünglichen Zustand auf der Mariahilfer Straße zurück."

"Das harmonische Miteinander zwischen den Verkehrsteilnehmern, den Anrainern und Wirtschaftstreibenden auf einer funktionierenden Einkaufsstraße wurde durch eine ideologisierende grüne Verkehrspolitik mutwillig zerstört. Und statt - wie mehrfach versprochen - die Bevölkerung der beiden betroffenen Bezirke entscheiden zu lassen, kommt fast täglich die nächste grüne Schnapsidee. Und es wird wie der aktuelle Vorschlag "Einbahnregelung für die Gumpendorfer Straße" der grünen BV-Stv. von Mariahilf Susanne Jerusalem zeigt, weiter lustvoll an der Eskalationsschraube gedreht", so der Landesparteiobmann weiter.

Juraczka abschließend: "Früher haben die Grünen basisdemokratische Abstimmungen verlangt, in der Regierung zeigen sie ihr wahres Gesicht: Verbote, Vorschriften und Intoleranz gegenüber anderen Meinungen. Vielleicht kommt zum gegenwärtigen Schilderwald auf der Mariahilfer Straße ja noch ein Taferl des grünen "Politbüros" dazu:

Fußgänger haben in der Mitte der Mariahilfer Straße zu gehen, ob sie wollen oder nicht!"

