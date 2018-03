Familienbund: Weltbildungstag, 8.Sep. 2013

Bildung ist der Grundstein zur Demokratie

Wien/St. Pölten (OTS) - Der Weltbildungstag (engl. World Literacy Day, auch Weltalphabetisierungstag) wird am 8. September begangen. "Der Weltbildungstag erinnert uns alljährlich daran, wie wichtig Bildung für Demokratie und Freiheit ist. Bei uns in Österreich fast selbstverständlich, aber wichtig sich bewusst zu machen", so Familienbundpräsident LAbg. Mag. Bernhard Baier, der auch darum bittet, nicht zu vergessen, dass das Elternhaus der erste Ort ist wo Bildung stattfindet. "Eltern begleiten und unterstützen ihre Kinder auf ihrem Bildungsweg. Mit einer gelebten Schulpartnerschaft zeigen wir wie wichtig die Achse Eltern und Schule für den Bildungserfolg der Kinder und Jugend ist und auch, dass gerade dadurch Lücken erkannt und Kinder rechtzeitig aufgefangen werden können." Daher plädiert der Familienbundpräsident anlässlich des Weltbildungstages für mehr Einbindung der Eltern in das Bildungsgeschehen und weniger Reglementierung durch oben.

