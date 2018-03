VHS Hietzing: Zwischen Puntila und Girardi

Ausstellung in der VHS Hietzing über eine vergessene Kostümbildnerin der Wien-Film

Wien (OTS) - Am 12. September eröffnet die VHS Hietzing eine Ausstellung über die Wien-Film-Kostümbildnerin Hill Reihs-Gromes. Zu sehen sind Zeichnungen zur Bert Brecht-Verfilmung "Herr Puntila und sein Knecht Matti" (1955) und "Der Komödiant von Wien" (1954). Die Ausstellung ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts über die Gartensiedlung "Lockerwiese" in Hietzing. Eine Bewohnerin der Siedlung, Edith Propst, hat in den 50er Jahren bei der Wien-Film als Assistentin bei Hill Reihs-Gromes gearbeitet. Auf dem Dachboden fanden sich die Skizzen zu den beiden Filmen, die nun zum ersten Mal gezeigt werden können. Obwohl Hill Reihs-Gromes bei dutzenden Filmen und für eine Reihe von Theatern im In- und Ausland mitgewirkt hat, ist ihr Wirken bislang so gut wie nicht dokumentiert worden. Bis 2010 war in der Wiener Staatsoper die Inszenierung der "La Traviata" in der Ausstattung von Hill Reihs-Gromes zu sehen. Nach dem Ende der Ausstellung werden die Skizzen dem Österreichischen Filmarchiv übergeben.

Exklusive Filmvorführung

Im Anschluss an die Eröffnung wird dank der Kooperation mit dem Filmarchiv und dem Thomas Sessler Verlag auch die Verfilmung von Bert Brechts "Herr Puntila und sein Knecht Matti" (1955) gezeigt. Der Film ist durch den Brechtboykott nie in österreichischen Kinos gezeigt worden und erlebte seinen Start 1960 in Deutschland.

Eröffnung: 12. Sep / Do 18.30 Uhr / Ausstellungsdauer: 13. Sep-21. Nov. (Mo-Fr von 9 -20 Uhr)

Filme zur Ausstellung: "Herr Puntila und sein Knechst Matti" 12. Sep / Do 19.30 Uhr - 22.00 Uhr (kostenlos) "Der Komödiant von Wien" (1954) 4. Okt / Fr 18.30 Uhr - 20.30 Uhr;

