Lopatka: Drei Fragen an Minister Klug zum Entsendungsangebot an die USA

Zählt die Neutralität noch für die SPÖ?

Vilnius, 7. September 2013 (ÖVP-PD) "Verteidigungsminister Klug hat laut Medienberichten den USA angeboten, österreichische Chemiewaffenexperten und das Jagdkommando nach Syrien zu entsenden. Dieser in der Regierung nicht abgesprochene Vorstoß wirft Fragen auf, die nicht nur die Neutralität Österreichs und die Sicherheit unserer Soldaten, sondern auch das Ansehen Österreichs in der Welt betreffen", erklärte Staatssekretär Reinhold Lopatka am Rande des informellen Außenministertreffens der EU in Vilnius. ****

"Herr Verteidigungsminister:

1. Was hat Sie dazu veranlasst, dem amerikanischen Verteidigungsminister die Entsendung österreichischer Chemiewaffenexperten sowie des Jagdkommandos nach Syrien

anzubieten? Wie ernst ist es ihnen mit der Neutralität Österreichs, wenn Sie den USA, die im Begriff sind, in den Konflikt in Syrien militärisch einzugreifen, die Beteiligung österreichischer Soldaten an einem Einsatz in Syrien zu diesem Zeitpunkt schriftlich

anbieten? Welche Absicht verfolgen Sie mit diesem Angebot an die USA?

2. Von welcher Mission in Syrien sprechen Sie, für die Sie den USA eine österreichische Beteiligung in Aussicht stellen? Weder die UNO, noch die NATO-Partnerschaft für den Frieden oder die EU planen derzeit eine ihrem Angebot entsprechende Operation in Syrien. Die logische Voraussetzung für ein Angebot Österreichs wäre ein konkretes Ersuchen um Truppenbeteiligung von Seiten einer der genannten Organisationen. Erst auf Basis eines vorliegenden Mandats kann eine österreichische Beteiligung entsprechend der nationalen Rechtslage erwogen werden.

3. Sie haben den Abzug vom Golan damit begründet, dass das Mandat der UN-Mission nicht mehr erfüllbar und die Sicherheit des österreichischen Kontingents nicht mehr gewährleistet sei. Warum wollen Sie österreichische Soldaten einem weit höheren Sicherheitsrisiko aussetzen, indem Sie gerade jetzt den USA eine Entsendung von Chemiewaffenexperten und des Jagdkommandos in das Kriegsgebiet in Syrien anbieten?", so Lopatka.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp