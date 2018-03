Neues Volksblatt: "Vom Tisch" (von Heinz Wernitznig)

Ausgabe vom 7. September 2013

Linz (OTS) - Drei Monate nach der Hochwasserkatastrophe sind die meisten Schäden beseitigt worden, die Opfer haben Gelder aus dem Katastrophenfonds erhalten und die Aufarbeitung der Ursachen für die Jahrhundertflut schreitet zügig voran. So ist nunmehr wissenschaftlich etwa der Vorwurf ausgeräumt, die Verantwortlichen hätten das Eferdinger Becken zugunsten des Linzer Raumes und des Machlandes "absaufen" lassen. Auch der Verdacht, die Werbetriebsordung sei durch den Betreiber der Donaukraftwerke nicht eingehalten worden, was die Flut verschlimmert hätte, ist seit gestern vom Tisch.

Trotzdem wird von der FPÖ, die mit ihrer Forderung nach einem Untersuchungsausschuss gescheitert ist, versucht, mit angeblichen Widersprüchen bei den Untersuchungsergebnissen politisches Kleingeld zu wechseln. Derartige Spielchen helfen weder den Betroffenen, noch tragen sie dazu bei, Erkenntnisse für noch bessere Schutzmaßnahmen zu gewinnen.

Genau darum geht es aber jetzt, schließlich sollen in den nächsten Jahren 250 Millionen Euro im Eferdinger Becken investiert werden, damit die Bewohner künftig von einer derartigen Katastrophe wie Anfang Juni verschont bleiben.

In jenen Bereichen, die man aber nicht absichern kann, bleiben nur die freiwilligen Absiedlungsangebote. So schwer dies vielen fallen wird, bleibt damit doch viel Leid erspart.

