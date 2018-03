Faymann bei Wahlauftakt: "Wir wollen ein menschenwürdiges Leben für alle!"

Mit 3.800 Gästen startet die SPÖ Oberösterreich in Ried in den Wahlkampf

Ried (OTS/SK) - Im Messezelt des Geländes der Rieder Messe eröffnet Bundeskanzler Werner Faymann heute, Freitag, gemeinsam mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, Gesundheitsminister Alois Stöger, Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Ackerl sowie SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Horner den Wahlkampf der SPÖ Oberösterreich. In seiner Rede betont Faymann: "Wir wollen keine nutzlose Privatisierung von Wasser und Energie, keine alten Rezepte, die nur Elite-Schulen, Elite-Unis und Elite-Spitäler bauen wollen. Wir wollen ein menschenwürdiges Leben für alle!" ****

Im Messezelt wird Faymann von etwa 3.800 Gästen herzlich begrüßt, darunter SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas, Staatssekretär Josef Ostermayer sowie Werner Gruber von der "Initiative für Bundeskanzler Werner Faymann". Die Begeisterung aus den Zeltreihen hat auch Werner Faymann erfasst: "Wenn ich zu euch komme, dann ist es immer besonders herzlich und man spürt, dass alle von euch mit ganzem Engagement dabei sind. Ich bin stolz, dass ich in Oberösterreich so viele Freundinnen und Freunde habe, auf die ich mich in den kommenden drei Wochen verlassen kann!"

"Wenn wir uns gemeinsam mit allen Kräften engagieren, dann haben wir zwar nicht annähernd so viel "Gold" wie ein Herr Stronach, wir haben vielleicht nicht so viele Geldgeber wie unser derzeitiger Koalitionspartner, aber: was wir haben, ist das Herz für die Menschen, das Herz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land", beschreibt Faymann seine Motivation und markiert einmal mehr klar, von welchen politischen Kräften und Positionen sich die Sozialdemokratie abhebt.

Für Faymann ist der 29. September eine Richtungsentscheidung, denn:

"Entweder wird künftig im Namen des Wirtschaftsstandorts von jenen, die Millionäre vertreten, mit den altbekannten Rezepten aufgewartet:

nämlich Löhne kürzen, Schutzbestimmungen für ArbeitnehmerInnen zurückzudrängen und bei den PensionistInnen sparen. Oder: wir, die SozialdemokratInnen, können dafür sorgen, dass es ordentliche Löhne gibt, Respekt gegenüber älteren Mitmenschen und faire Chancen gegenüber den der jüngeren Generation. Denn soziale Sicherheit bedeutet, dass es eine Kinderbetreuung gibt, wenn man sie braucht. Soziale Sicherheit bedeutet, dass es Schulen mit bestem Bildungsstandard für alle Kinder gibt und zwar von Beginn an. Und soziale Sicherheit bedeutet, dass jeder ein Spital aufsuchen kann, wenn er oder sie es braucht und dafür keine Scheckkarte oder ein dickes Konto vorweisen muss!"

Er appelliert an alle Anwesenden, zur Wahl aufzurufen und versichert:

"Jede Stimme zählt! Es gibt genug in der ÖVP, die sich nach Schwarz-Blau zurücksehnen und genau das gilt es mit aller Kraft zu verhindern!"

"Lasst uns alles mobilisieren! Wir haben viel vor und ich weiß, auf die SozialdemokratInnen in Oberösterreich kann ich zählen!", schließt Faymann unter Beifall. (Schluss) kg/ps

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum