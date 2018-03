Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 7.September 2013; Leitartikel von Mario Zenhäusern: "Machtlose Politik"

Innsbruck (OTS) - Utl: Seit zehn Jahren scheitern alle Versuche, die kriminelle Nordafrika-Szene in Innsbruck mit rechtsstaatlichen Mitteln zu zerschlagen. Ohne Mitwirkung der Heimatstaaten schaut auch die Zukunft düster aus.

Innsbruck und die Nordafrika-Szene - das ist eine unendliche Geschichte. Seit zehn Jahren führt eine kleine Gruppe krimineller junger Männer aus den Maghreb-Ländern den österreichischen Rechtsstaat ad absurdum. Die Politik auf Bundes- wie auf Landes ebene ist machtlos, auch wenn das niemand zugibt.

Die heimische Exekutive tut, was sie kann, um den schwunghaften Drogenhandel der Nordafrikaner zu unterbinden, um die zahlreichen gewalttätigen Auseinandersetzungen zu verhindern. Verstärkte Streifentätigkeit, Videoüberwachung der neuralgischen Bereiche und Verbotszonen haben zwar punktuell Erfolge gebracht, das Problem aber lediglich verlagert. Kommt es zu Verhaftungen, sind die meisten Delinquenten schneller wieder auf freiem Fuß, als die Polizisten ihre Berichte getippt haben. Das trägt nicht wirklich zur Motivation der Beamten bei.

Nicht ausschließlich, aber wohl auch deshalb greift die Justiz immer öfter zu drastischen Mitteln. Mehrjährige Haftstrafen sind keine Seltenheit, sondern an der Tagesordnung, steht einer der gewaltbereiten Dealer vor Gericht. Mittlerweile befinden sich an die 50 Nordafrikaner hinter Gittern. Auf die Innsbrucker Szene hat das keinen Einfluss: Der Fehlbestand wird laufend von Norditalien aus aufgefüllt.

Das größte Problem an der Nordafrikaner-Szene ist also nicht, dass die Straftaten ihrer Mitglieder nicht verfolgt und geahndet würden. Es geht vielmehr um die Unfähigkeit, verurteilte Kriminelle nach der Verbüßung ihrer Haftstrafe in ihr jeweiliges Heimatland abzuschieben. Auf der einen Seite weigern sich die meisten, wahre Identität, Heimat- und Herkunftsland preiszugeben, auf der anderen nehmen die Maghreb-Staaten ihre auf die schiefe Bahn geratenen Söhne nicht zurück. Noch im Frühjahr freute sich Innenministerin Johanna Mikl-Leitner über 50 Heimreise-Zertifikate für rechtskräftig verurteilte Marokkaner, die ihre Strafe bereits verbüßt haben. Tatsächlich die Heimreise angetreten haben sieben! Wer nicht abgeschoben werden kann, muss auf freien Fuß gesetzt werden - mit der Auflage, das Land zu verlassen. Ein frommer Wunsch, mehr nicht. Erfolge schauen anders aus. Die Wahrheit ist, dass den gut organisierten Dealern aus Nordafrika mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht beizukommen ist. Leider ist die internationale Solidarität, die Druck auf die Herkunftsländer machen könnte, ebenso bescheiden wie deren Bereitschaft zur Mit wirkung. Innsbruck und die Nordafrika-Szene - das bleibt eine unendliche Geschichte.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610