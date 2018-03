Fekter: "Freue mich über liechtensteinischen Parlamentsbeschluss"

Liechtenstein beschliesst Steuerabkommen mit Österreich im Parlament - Geld wird ab Mitte 2014 heimisches Budget erheblich aufbessern

Wien (OTS) - Die Regierung in Liechtenstein hat das Gesetz zur Umsetzung des Steuerabkommens mit Österreich, das Anfang kommenden Jahres gelten soll, im Parlament beschlossen. "Das ist ein weiterer großer Schritt in Richtung mehr Steuergerechtigkeit. Steuerflucht wird so immer unattraktiver, weil wir mit diesem Abkommen die Anreize deutlich vermindern. Die Zeiten, in denen Österreicher Gelder am heimischen Fiskus vorbei nach Liechtenstein schleusen und dort parken konnten, gehören mit der Umsetzung des Steuerabkommens, das bereits Ende Jänner in Vaduz unterzeichnet wurde, nun endgültig der Vergangenheit an", zeigte sich Finanzministerin Dr. Maria Fekter erfreut.

Das Gesetz enthält die Abgeltungssteuer und Steuersätze zur Legalisierung unversteuerter Vermögen von Österreich im Nachbarland. Das Abkommen gewährleistet eine umfassende Regelung der steuerlichen Zusammenarbeit. "Das Abgeltungssteuerabkommen ist eine gute Lösung für Vergangenheit und Zukunft", erklärte Fekter weiter.

Im Detail bedeutet das, dass Kapitalerträge österreichischer Staatsangehöriger mit 25 Prozent besteuert werden. Durch Einmalzahlungen wird zudem ein Schlussstrich unter bisher unversteuerte Vermögen gezogen. Bei einer Legalisierung von bereits in Liechtenstein liegendem Geld beträgt der Mindeststeuersatz 15 Prozent, der Höchststeuersatz grundsätzlich 30 Prozent auf den Vermögensbestand. Bei besonders hohen Vermögen können es bis zu 38 Prozent sein.

Anders als bei dem Steuerabkommen mit der Schweiz werden auch Stiftungen in Liechtenstein - und nicht nur Kapitalvermögen von Österreichern bei Banken - steuerlich erfasst.

"Ich rechne damit, dass die Einmalzahlungen aus Liechtenstein im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2014 nach Österreich fließen", erläuterte die Finanzministerin. Aus der Schweiz bekam die Republik Österreich von Jahresstart bis Juli dank des bereits bestehenden Steuerabkommens mit der Eidgenossenschaft in einer ersten Tranche 416,7 Mio. Euro.

"Das ist ein schöner Erfolg für uns und bringt uns zusätzliches Geld für das Budget ein. So können wir unseren Konsolidierungspfad in Richtung Nulldefizit konsequent weiter gehen", so Finanzministerin Fekter abschließend.

